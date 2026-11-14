Nazilli'de mantardan zehirlenen 45 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Nurcan Alp, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanan ve sevk edildiği hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Nurcan Alp'in (45) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Alp'in cenazesi, İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede Alp'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Olay

Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Karaciğerinde mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilmiş, burada kızı Aybüke Alp'ten karaciğer dokusu nakli gerçekleştirilmişti.

Naklin ardından tedavisi devam eden Alp, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA