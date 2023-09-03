Selin vurduğu Samsun'dan gelen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi

Samsun'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın sabah saatlerinde şiddetini artırması sonucu rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi. Şehirden gelen görüntüler yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi. Servis edilen fotoğraflarda hastane acil servis ünitelerinin de sular altında kaldığı ve yollarda araçların değil botların seyir halinde olduğu görüldü.

Samsun'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

MAHALLELERDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Oluşan su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı. Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü. Vatandaşlar araçlarını kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışıyor.

MAHSUR KALANLAR BOTLA KURTARILDI

Öte yandan, Samsun Sinop kara yolu Baruthane mevkisi ile Liman Mahallesi kavşağında araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. Sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Mahsur kalanlar botla kurtarıldı. Samsun-Ankara kara yolunda da kentin giriş ve çıkışlarında su birikintileri trafikte aksamaya neden oldu.

ÇOK SAYIDA ALTGEÇİT SUYLA DOLDU

Su birikintileri nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kentteki çok sayıdaki alt geçit suyla doldu.

GÖRÜNTÜLER FELAKETİN VAHAMETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Öte yandan Samsun'da kaydedilen çok sayıda görüntü şehirde yaşanan felaketin vahametini gözler önüne serdi. Servis edilen fotoğraflarda hastane acil servis ünitelerinin de sular altında kaldığı ve yollarda araçların değil botların seyir halinde bulunduğu görüldü.