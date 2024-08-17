Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken bölgede etkili olan rüzgarla birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı.

İzmir, Aydın, Manisa ve Bolu başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesindeki orman yangınları devam ediyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını Muğla il sınırına ulaştı.

YANGIN MUĞLA SINIRINDA

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan rüzgarla birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına kadar ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.

TAHLİYELER BAŞLADI

Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor. Çavdır ile yakınındaki Yeşilköy mahallelerinde yaşlılar, çocuklar, hastalar ve hayvanlar ise AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinesinde tedbir amaçlı tahliye edildi.

8 UÇAK VE 14 HELİKOPTER HAVADA

Yangına kara ekiplerinin yanı sıra havadan da 8 uçak ve 14 helikopterle müdahale ediliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü ve Örmepınar mahallelerinde yanan alanlar dronla görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

İZMİR'DEKİ YANGIN HALA DEVAM EDİYOR

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı. Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı. Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı. Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti.

BİR YANGIN DA MENDERES'TE ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra gerçekleştirildi. Yangını söndürmek için 1 uçak, 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.

MANİSA GÖRDES'TEKİ YANGIN DİĞER İLÇELERE SIÇRADI

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçesine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak Salihli ilçesine bugün de Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi'ne ulaştı.

Gördes'in yanı sıra Salihli'nin Kale Mahallesi ile halen Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor. Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor.

Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve devam yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor. Alevlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

UŞAK

Uşak'ın Eşme ilçesi Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

BOLU

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter ile 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bölgede görev yapan 1357 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

"HERKES CANSİPERANE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

İncelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Vali Erkan Kılıç, yetkililerden bilgi aldı. Kılıç, gazetecilere, "Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor" dedi. Dün ve önceki güne göre daha iyi durumda olduklarını aktaran Kılıç, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, sağlık, jandarma, emniyet, Kızılay dahil bütün kurumların sahada olduğunu kaydetti.

Kılıç, herkesin cansiperane çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti: "Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü. Oralara tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek. Çıkabilecek yangınlara da anında müdahale etme noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Bu yangınla ilgili de Sayın Bakanımız da dün açıklamıştı, 4 kişi gözaltına alındı. Şu anda onların işlemleri devam ediyor. Anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz."

YANGIN BÖLGESİNDEN TAHLİYELER VAR

Vali Kılıç, tedbir amaçlı tahliyelerin yapıldığının hatırlatılması üzerine yaşlı, kadın, çocuk ve engelli birey olmak üzere 490 kişiyi akrabalarının yanlarına yerleştirdiklerini dile getirdi. Vatandaşların evlerini bırakmak istemediğini belirten Kılıç, "Burada beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda tavuklarımız var. Dolayısıyla onlara da sahip çıkmak istiyorlar, bakımları var. Ama bir şekilde ikna ettik vatandaşları, tehlikeli alandan çıkararak tahliye etmeye gayret gösterdik. Vatandaş da bize duyarlılık gösterdi. Bununla ilgili süreci izleyeceğiz. İnanıyorum ki kısa sürede normale döner ve kendi evine, bağ bahçesine vatandaşlarımız döner." diye konuştu.

Kentte ekiplerin su alma alanlarıyla ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorulan Kılıç, sıkıntı olmadığını, kentte 200'ün üzerinde irili ufaklı göl ve göletin bulunduğunu kaydetti. Soru üzerine Kılıç, yangınla ilgili gözaltına alınanların işlemlerinin devam ettiğini aktararak, "4 kişi, arazinin sahipleri aslında." dedi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ettiğini vurgulayarak, "İlk saniyesinden itibaren müdahaleye başlandı. Herkes olağanüstü bir gayret gösterdi. Temennimiz bu tip yangınlarla bir daha karşılaşmamak. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.