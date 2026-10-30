Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Haber Videosunu İzle
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi kapsamında Togg limuzinle Beştepe'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikramlık sunmak isteyen yöresel kıyafetli görevliler adeta zamanla yarıştı. Erdoğan'ın ikramlığı ancak ikinci denemede alabildiği anlarda kendini tutamayarak güldüğü görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Togg limuzinle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Bu sırada yöresel kıyafetli görevliler, Erdoğan'a araç içerisindeyken ikramlık sunmak istedi. Ancak ilk denemede ikramlık Erdoğan'a ulaştırılamadı.

ERDOĞAN KENDİNİ TUTAMAYIP GÜLDÜ

Görevlilerin ikinci denemesinde ikramlığı alan Erdoğan'ın yaşananlar karşısında kendini tutamayarak güldüğü görüldü. İkramlık sunumu sırasında yaşanan kısa süreli telaş ve Erdoğan'ın gülümsemesi kameralara yansıdı.

İlgili Haberler
Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajıErhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldıTürkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
Özbek gazeteci paylaştı! Özbekistan Cumhurbaşkanı, Külliye'ye böyle geldiÖzbek gazeteci paylaştı! Özbekistan Cumhurbaşkanı, Külliye'ye böyle geldi
Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...
Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahipTokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Kim Jong-un dünyaya gözdağı verdi! Yeni silahlarını ilk kez sergiledi

Bu bir ilk! Dünyaya resmen meydan okudu
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı
Tüm olumsuzluklara rağmen turizm gelirinde rekor

Türkiye için gurur tablosu! Tüm olumsuzluklara rağmen rekor geldi

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu

Brown ve Abdülkerim'in cezaları belli oldu! Biri daha çok maçta yok
Çanakkale'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı, 2 genç hayatını kaybetti

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü! 2 genç kurtulamadı