Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesinde Konya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarların pankartları ve tezahüratlarıyla karşılandı.

Kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen ise takımla birlikte seyahat etmedi. Nijeryalı yıldızın eşinin doğumu nedeniyle İstanbul'da kaldığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ BABALIK SEVİNCİ YAŞADI

Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya getirmesiyle ikinci kez baba oldu. Yıldız golcü, bu özel günde ailesinin yanında kalmayı tercih etti. Osimhen'in bugün Konya'ya giderek Galatasaray kafilesine katılması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Osimhen ve Stefanie çiftinin kızları Liora Audrey'in dünyaya geldiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

KONYASPOR MAÇI SAAT 20.00'DE

Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Kaynak: Haberler.com