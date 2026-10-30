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Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

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Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni Haber Videosunu İzle
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcunun İstanbul'da kalmasının nedeni ortaya çıktı. Eşi Stefanie'nin doğum yapmasıyla ikinci kez baba olan Osimhen'in, 30 Ekim Cuma günü takıma katılması bekleniyor.

  • Galatasaray'ın Konyaspor kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen, eşinin doğumu nedeniyle takımla birlikte Konya'ya gitmedi ve İstanbul'da kaldı.
  • Osimhen'in eşi Stefanie bir kız çocuğu dünyaya getirdi; çift bebeklerine Liora Audrey adını verdi.
  • Konyaspor-Galatasaray maçı 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve hakem Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesinde Konya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarların pankartları ve tezahüratlarıyla karşılandı.

Kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen ise takımla birlikte seyahat etmedi. Nijeryalı yıldızın eşinin doğumu nedeniyle İstanbul'da kaldığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ BABALIK SEVİNCİ YAŞADI

Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya getirmesiyle ikinci kez baba oldu. Yıldız golcü, bu özel günde ailesinin yanında kalmayı tercih etti. Osimhen'in bugün Konya'ya giderek Galatasaray kafilesine katılması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Osimhen ve Stefanie çiftinin kızları Liora Audrey'in dünyaya geldiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

KONYASPOR MAÇI SAAT 20.00'DE

Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıENDER DENİZ:

Çokta şeyimizdeydi eşi

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Haber Yorumlarıkadirizm yıldırım:

doğru sizi yapmaktan eşine fırsat kalmiyo

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