Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günkü Manchester City maçında forma giyebileceğini açıkladı. Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun iyi olması Uluslar Ligi mücadelesinde milli takım cephesinde de sevinçle karşılandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığını atlatarak takıma geri dönüyor.

MANCHESTER CITY MAÇINDA SAHADA

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun ligdeki Manchester City karşılaşmasında kadroda yer alabileceğini belirterek, "Ferdi Kadıoğlu'nun cumartesi günkü maç için bir seçenek olacağına oldukça eminiz." ifadelerini kullandı.

10 MAÇTA GÖREV YAPTI

Premier Lig'de oynanan Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan milli yıldız, bu sezon Brighton formasıyla toplam 10 mücadelede süre aldı. Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun iyi olması Uluslar Ligi mücadelesinde Fransa ve Belçika ile oynanacak maçlar öncesinde milli takım cephesinde de sevinçle karşılandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Öksürük şikayetiyle gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu

Öksürük için gitti, hayatını kaybetti! 5 çocuk annesinin acı sonu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeçil Çoban:

Nerde Tuncaylar , İlhan mansızlar ,Ardalar Gökhan gönüller hala futbol mu izliyor sanıyorsunuz Arda hariç hepsi beş para etmezler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı

235 bin kişinin beklediği ödemeler hesaplara yatırıldı
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

7 kayıp kadını arayan polis içeriye daldı! Evden çıkanlar kan dondurdu
Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama

Partiyi karıştıran kare! Beklenen açıklama geldi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi

"Evladım" dediği isimler bir veda bile edemedi
İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?

İsrail’de sandıktan siyasi kriz çıktı: Ülke yeniden seçime mi gidiyor?
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü