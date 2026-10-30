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Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim

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Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
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Şırnak'ta yaşayan Galatasaray taraftarı bir baba, 5 ay önce dünyaya gelen oğluna sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un adını verdi.

Şırnak'ta Galatasaray'a gönül veren bir taraftar, yeni doğan oğluna sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un adını verdi. Yaklaşık 5 aylık bebeğin kimlik kartında adının "Okan Buruk" olarak yer aldığı görüldü.

BEBEĞİN KIYAFETİ DE GALATASARAY RENKLERİNDE

Paylaşılan fotoğraflarda bebeğin sarı-kırmızı kıyafetler giydiği görüldü. Taraftarın hem oğluna verdiği isim hem de bebeğin kıyafetleri Galatasaray sevgisini gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com
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