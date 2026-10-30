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Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike

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Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike
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Galatasaray'da Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, Konyaspor deplasmanında kart görmeleri halinde Amed Sportif Faaliyetler maçında cezalı duruma düşecek.

Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanı öncesinde 3 önemli futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

AMED MAÇI ÖNCESİ KIRMIZI ALARM

Ligde şu ana kadar 3'er sarı kart gören Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, ceza almaları durumunda ligin 11. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

TEKNİK HEYETTEN ÖZEL UYARI

Galatasaray teknik heyetinin, Konyaspor maçı öncesinde bu 3 futbolcuyla özel olarak görüşerek gereksiz kart görmemeleri ve sahada daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

ferhat gündoğdu olsaydı rahat bir konya maçı geçerdi kartsız kurtsuz :D

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Haber Yorumlarıoktay DENİZ:

Galatasaray 4 yıl şampiyon olunca kimler kime emir vermişti onu da yazsaydın ya.

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Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

TFF emir vermiş hakemlere Diyarbakir spora yardim edin diye yani sari jart görmeleri çok yüksek

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