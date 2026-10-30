Galatasaray'ı Amedspor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike

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Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanı öncesinde 3 önemli futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

AMED MAÇI ÖNCESİ KIRMIZI ALARM

Ligde şu ana kadar 3'er sarı kart gören Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, Konyaspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, ceza almaları durumunda ligin 11. haftasında oynanacak Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

TEKNİK HEYETTEN ÖZEL UYARI

Galatasaray teknik heyetinin, Konyaspor maçı öncesinde bu 3 futbolcuyla özel olarak görüşerek gereksiz kart görmemeleri ve sahada daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.