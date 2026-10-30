Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından ortaya çıkan görüntüler sarı-lacivertli taraftarları öfkelendirdi. Mert Müldür'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarılması, "Galatasaray'a gitmek mi istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Görüntülerin ardından Mert Müldür'e yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, milli futbolcunun ezeli rakibe transfer olabileceği yönündeki yorumlar da artmaya başladı.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür'ün Okan Buruk ile samimi görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü'ne sarıldığı anlar, derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ
Derbi yenilgisinin ardından ortaya çıkan görüntüye bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Mert Müldür'ün ezeli rakibin teknik direktörüne sarılmasını eleştiren taraftarlar, milli futbolcunun bu davranışını sorguladı.
"GALATASARAY'A MI TRANSFER OLMAK İSTİYOR?"
Görüntünün ardından bazı taraftarlar, Mert Müldür'ün Galatasaray'a transfer olmak isteyip istemediğine yönelik yorumlarda bulundu. Ancak futbolcunun Okan Buruk'a sarılması dışında olası bir transfere işaret eden herhangi bir bilgi bulunmuyor.