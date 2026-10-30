Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür'ün Okan Buruk ile samimi görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü'ne sarıldığı anlar, derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Derbi yenilgisinin ardından ortaya çıkan görüntüye bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Mert Müldür'ün ezeli rakibin teknik direktörüne sarılmasını eleştiren taraftarlar, milli futbolcunun bu davranışını sorguladı.

"GALATASARAY'A MI TRANSFER OLMAK İSTİYOR?"

Görüntünün ardından bazı taraftarlar, Mert Müldür'ün Galatasaray'a transfer olmak isteyip istemediğine yönelik yorumlarda bulundu. Ancak futbolcunun Okan Buruk'a sarılması dışında olası bir transfere işaret eden herhangi bir bilgi bulunmuyor.