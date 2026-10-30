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Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

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Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu Haber Videosunu İzle
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından ortaya çıkan görüntüler sarı-lacivertli taraftarları öfkelendirdi. Mert Müldür'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarılması, "Galatasaray'a gitmek mi istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Görüntülerin ardından Mert Müldür'e yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, milli futbolcunun ezeli rakibe transfer olabileceği yönündeki yorumlar da artmaya başladı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür'ün Okan Buruk ile samimi görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü'ne sarıldığı anlar, derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Derbi yenilgisinin ardından ortaya çıkan görüntüye bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Mert Müldür'ün ezeli rakibin teknik direktörüne sarılmasını eleştiren taraftarlar, milli futbolcunun bu davranışını sorguladı.

"GALATASARAY'A MI TRANSFER OLMAK İSTİYOR?"

Görüntünün ardından bazı taraftarlar, Mert Müldür'ün Galatasaray'a transfer olmak isteyip istemediğine yönelik yorumlarda bulundu. Ancak futbolcunun Okan Buruk'a sarılması dışında olası bir transfere işaret eden herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

GS de kadroya giremez zaten..

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Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

ne alaka mert efendi adam yaptıgı dogal olan davranış..napacak köpek gibi gidip kavgamı edecekti...maç bitti dostça ayrılacak savaşmı bu ya nedir bu olaylar

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Haber YorumlarıFerudun Ozmen:

Madem o kadar değerli Mert Müldür o zaman taraftar olarak en ufak hatasında demoralize etmeyin sahada. Sanırsın bu futbolcuları eleştiren taraftarlar çok yetenekli becerikli kişiler iyi o zaman çıkın sahaya kendiniz oynayın. Fenerbahçeliyim ama bıktım bu düşman ülkeler gibi takım tutan taraftarlar dan profesyonel hayat kim nereye isterse oraya gider oynar bu kadar basit. İş hayatında da bu böyledir.

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Haber YorumlarıTazmania80 Tazmania80:

devre arasi gs de

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Haber Yorumlarıabbas dursun:

mert i severim efendi çocuk gelsin

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