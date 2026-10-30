Elon Musk'ın tek emojisi ortalığı karıştırdı! 1 milyar dolarlık rest

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Binance'in hacklenmesinin ardından kripto para piyasalarında yaşanan hareketlilik sürerken dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk'ın paylaşımı dikkat çekti.

Musk, yaşanan gelişmelere ilişkin X hesabından yüzünü buruşturan bir emoji (??) paylaştı. Bu paylaşım, Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'nun tepkisini çekti.

CZ'DEN ELON MUSK'A SERT TEPKİ

Musk'ın paylaşımına yanıt verdiği aktarılan CZ, şu ifadeleri kullandı:

“Elon, sana çok saygım var ama dalga geçmenin zamanı değil. Lütfen dur. Sadece senin şirketindeki yatırımımız bile şu an 1 milyar dolar değerinde.”

CZ'nin sözleri, iki isim arasındaki gerilimi gözler önüne sererken özellikle 1 milyar dolarlık yatırım vurgusu dikkat çekti.

BINANCE'E MİLYARLARCA DOLARLIK SİBER SALDIRI

Binance'e yönelik siber saldırının ardından yaklaşık 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın etkilendiği bildirildi. Şirket, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıklarken kullanıcıların zararlarının karşılanacağını duyurdu.

Saldırganların ele geçirdikleri varlıkların bir bölümünü Ethereum'a dönüştürdüğü, yaklaşık 3,1 milyar dolarlık varlığın ise saldırganların kontrolündeki cüzdanlarda bulunduğu aktarıldı.

Binance, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu vurgularken saldırıya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM DETAYI

Binance'in, Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı satın alma sürecine 500 milyon dolarlık yatırım desteği verdiği biliniyor.

CZ'nin Musk'a yönelik sözlerinde bu yatırımın güncel değerini 1 milyar dolar olarak ifade etmesi, tartışmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

SALDIRININ ARKASINDA KUZEY KORE Mİ VAR?

Binance'e yönelik milyarlarca dolarlık siber saldırının arkasında Kuzey Kore bağlantılı hacker gruplarının olabileceği iddia edildi. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin incelemeler sürerken Kuzey Kore iddiası henüz doğrulanmadı.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Binance'in hacklenmesinin ardından kripto para piyasalarında satış baskısı yaşandığı bildirildi. Milyarlarca dolarlık güvenlik ihlali, yatırımcıların endişelerini artırırken piyasalardaki sert fiyat hareketleri dikkat çekti.

MİLYARLARCA DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Saldırının ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık dijital varlığın dondurulduğu bildirildi. Binance, kullanıcıların zararlarının karşılanacağını açıklarken olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü duyurdu.