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Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet

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Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
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Fenerbahçe, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

  • Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımı'nın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'a verdi.
  • Yeni teknik direktörün belirlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından bir komite oluşturuldu ve sürecin hızla ilerletilmesi kararlaştırıldı.
  • Teknik direktör adaylarına ilişkin sunum, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında Cihan Kamer ve Oğuz Çetin tarafından Başkan Aziz Yıldırım'a yapıldı.

Teknik direktör adaylarını masaya yatırmak için Chobani Stadyumu'nda toplantı düzenleyen Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Başkan Aziz Yıldırım'a teknik direktör adaylarıyla ilgili geniş bir sunum gerçekleştirdi. 

TAKIM KUYT'A EMANET

Yapılan toplantı sonucunda Fenerbahçe'nin milli araya kadar devam edecek dönemde yeni hocası belli oldu. Sarı-lacivertliler, milli araya kadar futbol takımının teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

''Kulübümüzün bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Futbol A Takımımızın teknik yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, millî maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe’mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.

Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe’mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inançla, büyük Fenerbahçe taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz.''

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıfyr8swy2jk:

eğer kadroyu yine aziz başkan ve yönetim yapmazsa ve orta saha ağırlıklı atak futbol oynarsa bir ihtimal olabilir

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Haber YorumlarıSadık:

Kim gelirse gelsin, sorun oyuncularda ,kerem,mert hemen kadro dışı

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