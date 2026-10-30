Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönem Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, meslektaşı Deniz Can Aktaş'a aşkını ilan etti. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Özkan, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını ilk kez paylaşırken Aktaş'ın kırmızı kalp emojisiyle karşılık vermesi dikkat çekti.

  • Deniz Can Aktaş, konuk olduğu bir programda hayatında biri olduğunu "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk" sözleriyle doğruladı.
  • Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş ile plajda çekilen fotoğraflarını "Bir zamanlar Los Angeles" notuyla ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Deniz Can Aktaş, Özkan'ın fotoğrafına kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı.

Oyunculuk kariyerlerinin yanı sıra özel hayatlarıyla da merak edilen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın arkadaşlığı zamanla aşka dönüştü.

Birlikte rol aldıkları dizinin setinde yakınlaşan ikili, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Yaz tatilini de birlikte geçiren çift, yurt dışı seyahatlerinde hayranları tarafından görüntülendi.

"HAYATIMDA BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Deniz Can Aktaş, konuk olduğu bir programda özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Hayatında biri olduğunu kabul eden ünlü oyuncu, "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk" sözleriyle ilişkisini doğruladı. Aktaş, aşkın hayatına etkisini ise "Çok enerjik oluyorum, gözlerim parlıyor, hayata bakış açım değişiyor. İşimi daha da tutkulu yapıyorum" ifadeleriyle anlattı.

CANLI YAYINDA SEVGİLİSİNE DESTEK VERDİ

Aktaş'ın aşk hayatıyla ilgili açıklamaları sırasında Devrim Özkan'ın canlı yayınlanan programa beğeni bırakması da dikkatlerden kaçmadı. Özkan'ın bu hareketi, çiftin ilişkisine ilişkin açıklamaların ardından geldi.

DEVRİM ÖZKAN'DAN İLK AŞK PAYLAŞIMI

Özel hayatını bir süredir basından uzak tutan Devrim Özkan, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkisini gözler önüne serdi.

Ünlü oyuncu, Deniz Can Aktaş ile yaz tatilinde plajda çekilen fotoğraflarını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

DENİZ CAN AKTAŞ'TAN KALPLİ YORUM

Özkan, sevgilisiyle birlikte olduğu fotoğrafı "Bir zamanlar Los Angeles" notuyla yayımladı.

Paylaşımın ardından Deniz Can Aktaş da sevgilisinin fotoğrafına kırmızı kalp emojisiyle yorum yaptı.

Çiftin karşılıklı paylaşımı, ilişkilerini artık gizlemediklerini ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasına birlik mesajı
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

mideler n kadar geniş..otobüs gibi biri iniyor biri biniyor..hayvanlar bence daha medeni

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

Fenerbahçe'den Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey

AK Partili isimden rest çeken valiye: Cevap vermek zorundasınız
Şırnak'ta TIR'ın dorsesi yolcu otobüsünün üzerine kaydı! Kaza anı kamerada: Şoför hayatını kaybetti, 14 yaralı

TIR'ın dorsesi otobüsün üzerine kaydı! Şoför kurtarılamadı
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!

Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim