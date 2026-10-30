Şırnak Uludere'de otobüs-TIR kazasında 1 ölü, 14 yaralı var; görüntüler ortaya çıktı

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ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Araç içi kamera görüntülerinde, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı, otobüsün önce dorseye ardından da eve çarptığı görüldü.

Kaza, dün sabah saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde meydana geldi. 06 BY 7711 plakalı yolcu otobüsü ile plakası öğrenilemeyen TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförü Sabri Yumak kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anına ait otobüsün araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyir halindeyken, karşı yönden gelen TIR'ın dorsesinin otobüsün üzerine doğru kaydığı ve ardından kazanın gerçekleştiği görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı