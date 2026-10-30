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Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

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Italiano'dan Orkun Kökçü kararı
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Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, sakatlığını tamamen atlatmadan Orkun Kökçü'nün sahaya çıkmasına izin vermeyecek. İtalyan çalıştırıcı, kaptanın yokluğunda Olaitan'a güveniyor.

Beşiktaş'ta ayak tabanı ve topuğundaki problem nedeniyle tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü'nün durumunun belirsizliği sürüyor. 

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

İki günlük iznin ardından yapılan idmanda da yer almayan milli futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

İYİLEŞMEDEN SAHAYA ÇIKMASINA KARŞI

Sağlık ekibinden her gün oyuncusunun durumu hakkında rapor alan Teknik Direktör Vincenzo Italiano, milli kaptanın tam olarak iyileşmeden sahaya sürülmesine karşı çıkıyor. Başakşehir maçında kısa süre de olsa oynamak isteyen Orkun'un talebini riske girmemek adına reddeden İtalyan teknik adamın, "Tamamen hazır olduğunda onu sahada görmek istiyorum" diyerek bu konuda taviz vermeyeceğini ilettiği belirtildi. 

ITALIANO, OLAITAN'A GÜVENİYOR

Orkun Kökçü'nün yokluğunda orta saha kurgusunu yeniden şekillendiren Vincenzo Italiano, Wilfred Ndidi - Junior Olaitan ikilisine şans vermeyi hedefliyor. Bu sezon ürettiği 5 gol ve 4 asistle takımın hücum yükünü sırtlayan Orkun'un yokluğunda, son Başakşehir maçında da fileleri havalandıran Olaitan, hocasının güvenini kazandı. Toplamda 2 gol ve 7 asistlik performansıyla kaptanın skor katkısını yakalayan genç oyuncu, Italiano'nun kilit kozlarından biri olacak.  

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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