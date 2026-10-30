Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık

Daha dün baba olmuştu! Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlıkGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, dün ikinci kez baba olmasının ardından bebeğini görmek için takımının Konya yolculuğuna katılmadı. Kızını gördükten sonra bugün özel uçakla Konyaspor deplasmanına hareket eden Nijeryalı yıldızın bu davranışı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
- Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin kızları Liora Audrey'yi dünyaya getirmesiyle ikinci kez baba oldu.
- Yeni doğan bebeğini görmek için İstanbul'da kalan Osimhen, Konyaspor deplasmanı öncesindeki takım yolculuğuna katılmadı.
- Osimhen, Konyaspor maçına yetişmek üzere bugün özel uçakla Konya'ya hareket etti.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün ikinci kez babalık sevinci yaşadı. Eşi Stefanie'nin kızları Liora Audrey'yi dünyaya getirmesinin ardından yıldız futbolcu, yeni doğan bebeğini görmek için İstanbul'da kaldı.
Bu nedenle Galatasaray'ın Konyaspor karşılaşması öncesindeki Konya yolculuğuna katılmayan Osimhen, ailesiyle vakit geçirdikten sonra takımına katılmak üzere harekete geçti.
BUGÜN ÖZEL UÇAKLA YOLA ÇIKTI
Bebeğini gördükten sonra Konyaspor deplasmanını kaçırmak istemeyen Osimhen, bugün özel uçakla Konya'ya hareket etti. Nijeryalı yıldızın yolculuk öncesinde araca bindiği anlar da görüntülendi. Osimhen'in babalık sevincinin hemen ardından takımına katılmak için yola çıkması dikkat çekti.
GALATASARAY TARAFTARINDAN BÜYÜK BEĞENİ
Osimhen'in yeni doğan bebeğini gördükten sonra vakit kaybetmeden Konya'ya hareket etmesi, Galatasaray taraftarlarının büyük beğenisini kazandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı golcünün ailesiyle yaşadığı mutluluğun ardından takımını yalnız bırakmamak için gösterdiği çabayı takdir etti.
GÖZLER KONYASPOR MAÇINDA
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Osimhen'in özel uçakla takıma katılmak üzere yola çıkması sarı-kırmızılı camiada sevinç yarattı. Yıldız futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği ise teknik heyetin kararına bağlı olacak.