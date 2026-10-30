Kayıp durdurulamıyor! Altın fiyatlarında sert düşüş

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Haftanın son işlem gününde altın piyasasında satıcılı seyir derinleşti. Dün günü 6 bin 449 liradan tamamlayan gram altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerin baskısıyla sert düşüş yaşayarak 6 bin 330 lira seviyelerine geriledi.

GRAM ALTIN 6 BİN 330 LİRAYA GERİLEDİ

Gram altın haftanın son işlem gününde değer kaybını sürdürdü. Saat 16.15 itibarıyla gram altın 6 bin 330 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda çeyrek altın ise 10 bin 345 liradan alıcı buldu.

FED BEKLENTİSİ ONS ALTINI BASKILIYOR

Fed'in aralık ayında faiz artırımına gideceği ihtimalinin güçlenmesi küresel piyasalarda altının ons fiyatı üzerindeki baskıyı artırdı. Ons altın şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 3 bin 990 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK VERİLERDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'daki büyüme verileri, Avro Bölgesi işsizlik oranı ile Almanya enflasyon rakamları piyasaların odağında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com