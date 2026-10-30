Fenerbahçe'de Asensio depremi! Taraftarlar şokta

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Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, yaşadığı sakatlıkların ardından ameliyat masasına yattı. Kulüp doktoru Ahmet Kulduk, daha önce yaptığı açıklamada futbolcunun MR sonuçlarında diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve ameliyat kararı alındığını duyurmuştu. Kulduk, oyuncunun da isteği doğrultusunda operasyonun planlandığını belirtmişti.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Fenerbahçe, Asensio'nun İspanya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."

FENERBAHÇE'DEN AYRILIK KARARI İDDİASI

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-lacivertli yönetim, sezon başında taraftar baskısı nedeniyle takımdan gönderilemeyen İspanyol futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetimin bu kararla yabancı oyuncu kontenjanında yer açmayı hedeflediği belirtildi.

İSPANYA'DAN İKİ TALİP ÇIKTI

Marco Asensio'nun ayrılık ihtimalinin güçlenmesinin ardından İspanya'dan iki kulübün devreye girdiği öne sürüldü. Real Betis ve Real Mallorca'nın 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği, Fenerbahçe yönetiminin ise ocak ayında en yüksek teklifi veren kulüple anlaşmayı hedeflediği ifade edildi.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Geçen sezon Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan Marco Asensio, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı biçimde forma giyemedi. Diz, uyluk ve kas problemlerinin yanı sıra çapraz bağ gerilmesi yaşayan İspanyol futbolcu, şu ana kadar 15 karşılaşmada görev alamadı. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenen Asensio'nun devre arasına kadar sahalara dönmesi öngörülmüyor.

Kaynak: Haberler.com