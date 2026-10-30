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Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek

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Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda dört yıl boyunca aynı sınıf öğretmeniyle eğitim verilmesi uygulamasının değişebileceğine yönelik modele açıklık getirdi. Birinci ve ikinci sınıflar ile üçüncü ve dördüncü sınıflarda farklı öğretmenlerin görev yapmasını öngören modelin tartışıldığını belirten Tekin, henüz alınmış bir karar bulunmadığını söyledi. Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlar istemezlerse vazgeçilir" dedi.

  • İlkokullarda dört yıl boyunca aynı öğretmenin derslere girmesi uygulamasının değiştirilmesi kapsamında, ilk iki yıl ile son iki yılda farklı sınıf öğretmenlerinin görev yapması seçeneği değerlendiriliyor.
  • Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu modele ilişkin henüz somut bir adım atmadı ve kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.
  • Modelin hayata geçirilmesinde öğretmenlerin görüşleri belirleyici olacak; öğretmenler istemezse uygulamadan vazgeçilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilkokullarda dört yıl boyunca aynı öğretmenin derslere girmesi uygulamasının değişeceği yönündeki yeni model hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyada eğitim alanında uzmanlaşmaya yönelik farklı modellerin yaygınlaşmaya başladığını belirten Tekin, bazı okullarda belirli derslere branş öğretmenlerinin girmesi yönünde talepler bulunduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak öğretmenlerin görüşlerini aldıklarını söyleyen Tekin, henüz kesinleşmiş bir düzenleme bulunmadığının altını çizdi.

1 VE 2. SINIFLAR İLE 3 VE 4. SINIFLAR AYRILABİLİR

Yeni model kapsamında ilkokulun ilk iki yılı ile son iki yılında farklı sınıf öğretmenlerinin görev yapması seçeneğinin değerlendirildiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

"Bir uzmanlaşma beklentisi var. Haliyle biz de öğretmenlerimize 'Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?' diye soruyoruz. An itibarıyla karar verdiğimiz, yapacağız dediğimiz bir konu değil."

Tekin, bir öğretmenler odasında yaptığı değerlendirmeye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İlkokul birler ve ikiler yaş grubu itibarıyla birbirine daha yakın gruplar. Üç ve dörtler daha yakın gruplar. Dolayısıyla ilkokul sınıf öğretmenlerini bir ve ikiyi okutanlar, üç ve dördü okutanlar diye ayrılsa acaba nasıl olur, ne düşünüyor diye öğretmenlerimizin fikrini alıyoruz."

"ÖĞRETMENLER İSTEMEZSE VAZGEÇİLİR"

Söz konusu modelin henüz tartışma aşamasında olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenlerin görüşlerinin belirleyici olacağını ifade etti.

Tekin, "Bu henüz tartışma aşamasında. Bununla ilgili gerekirse Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz çalıştaylar yapar. Belki onun sonunda öğretmen arkadaşlar istemezlerse vazgeçilir." dedi.

"BAKANLIĞIMIZDAN ATILMIŞ SOMUT BİR ADIM YOK"

Bakan Tekin, yeni uygulamanın kısa vadede hayata geçirilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bu konuya ilişkin Bakanlığımızdan somut, olgunlaşmış veya atılmış bir adım yok şu anda, bugünden yarına da yapılacak bir iş değil zaten." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıakdoganhatice78:

yeni icatlar çıkarmayın . pedogojik olarak öğrencinin ruhsal gelişimi açısından tek öğretmen olmalı. öğrenci uyum sağlamadıysa öğretmen değişikliği yapıyor zaten. Siz birşey yapmak istiyorsanız içini boşalttığınız mürfetadı düzeltin.

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Haber YorumlarıUuu bbb:

çok iyi bir uygulama

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Haber YorumlarıEsma Akpınar:

Bir anne olarak lütfen çocuklarımızın psikolojilerini etkilemeyin. Ailelerinde rızasını alın lütfen.

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Haber YorumlarıNuriye Gunal:

aynennn daha onemli şeyler varken boyle boş işler le ugraşiliyor

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Haber YorumlarıMuhsin Durna:

20 yıldır değiştir değiştir bitiremediniz sadece liselerde kat sayıyı kaldırıp biraksaydiniz yetiyordu oysa şimdi her yıl farklı bir uygulama yapa yapa dershanelere pirim veriyorsunuZ

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Haber YorumlarıNuriye Gunal:

bomboş iş ogretmenler cocuklara alişiyor cocuklarda ogretmenine bu ne şimdi

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