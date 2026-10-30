Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Ankara'da lise öğrencisi Can Acar (17), 4 yıl önce sağ ayak bileğinde tespit edilen kemik tümörü nedeniyle 2 yıl içinde geçirdiği iki ameliyattan sonra 2024, 2025 ve 2026 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonaları, 2025 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. Acar'ın 13-18 yaş aralığında toplam 42 Türkiye rekoru bulunuyor.

TED Ankara Koleji'nde yüzde 80 sporcu bursu ile lise eğitimine devam eden Can Acar, 5 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı. 4 sezondur Fenerbahçe bünyesinde mücadele eden Can Acar, Mart 2022'de sağ ayak bileğinin dış kısmında tespit edilen kemik tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Acar, ameliyattan 8 ay sonra Gaziantep Baraj Geçme Yarışı'nda 13 yaş 50 metre sırtüstünde 28,05'lik dereceyle ilk Türkiye rekorunu kırarak yüzmeye dönüş yaptı.

TÜMÖR NÜKSETTİ, 2 GÜN SONRA 33 YILLIK REKORU KIRDI

Temmuz 2023'te tümörün nüksettiğini ve ikinci kez ameliyat olması gerektiğini öğrenen Acar, bu haberden 2 gün sonra katıldığı 14 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstünde 58,97'lik dereceyle Derya Büyükuncu'ya ait 33 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Ardından da ikinci ameliyatını oldu.

AMELİYATTAN SONRA MİLLİ TAKIM

Ardından Mart 2024'teki Milli Takım Seçmelerinde 50 metre sırtüstü yarışında 15-16-17 yaş rekorunu kıran Acar, 2024 Litvanya Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılan en genç erkek sporcu olma unvanını elde etti. İlk milli takım deneyimini Mart 2024'te Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentindeki Multinations Youth Swim Meet'te yaşayan milli yüzücü, 2025 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 2024, 2025 ve 2026 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti. 2024 ve 2025 COMEN Cup'ta (Akdeniz Kupası) altın madalya kazanan Acar'ın bugün 50, 100 ve 200 metre sırtüstü branşlarında, 13-18 yaş aralığında toplam 42 Türkiye rekoru bulunuyor.

AMELİYATLAR ÇOK ZORLADI

Can Acar, kemik tümörü ile mücadele etmesine rağmen yüzmeyi bırakmadığını söyleyerek, "Geçirdiğim ameliyatlar beni tabii ki çok kaygılandırdı ve çok zorladı; ama aynı zamanda da benim sporcu kimliğimin, karakterimin şekillenmesinde çok büyük bir rol aldı. Bir an önce iyileşerek spora geri dönmek için elimden geleni yaptım ve başardım. Toplam 42 tane Türkiye rekorum var. 2025'te Dünya Gençler Şampiyonası'nda, 2024-2025-2026 senelerinde Avrupa Gençler Şampiyonaları'nda, Akdeniz Gençler Kupası'nda ve Multinations Yüzme Şampiyonaları'nda ülkemi milli takım yüzücüsü olarak temsil ettim. Şimdi hedefim 2028 yılında Los Angeles'ta gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi ve bayrağımızı temsil etmek istiyorum. Şu anda Amerika'da üniversite okuma hayalim için bir koşuşturma içindeyim. ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi'nde okumak istiyorum" dedi.

GENÇLERE TAVSİYESİ: SÜRECE ODAKLANIN

Can Acar, yüzmenin sabır gerektiren bir spor olduğunu söyleyerek, "Yüzme dalında bir sezon çok kötü, diğer sezon çok iyi geçebilir. Yani birazcık sonuca değil, sürece odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Benim bu alanla ilgilenen gençlere tavsiyem, sadece sonuca değil, sürece ve o süreçte ne yaptığınıza ne kadar verimli antrenman yaptığınıza ve ne kadar güzel vakit geçirdiğinize önem verin. Genç yaşlarda spor yapmak aynı zamanda kimliğinizi, karakterinizi oluşturuyor, size bir disiplin katıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı