Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu. Kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanmanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

3 BÜYÜK KENTTE HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 5, en düşük 0; İzmir'de en yüksek 11, en düşük 3 derece olacak.

MARMARA'DAKİ 3 İL SARI KODLA VERİLDİ

Ayrıcı Meteoroloji'nin Meteouyarı sisteminde İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli sarı kodla uyarıldı. Uyarıda kuvvetli kar yağışı beklendiği ifade edildi.

AKOM'DAN ANADOLU YAKASINA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise; "Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerinde kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir." denildi.

7 İLÇEYE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi'de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Çanakkale °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

Edirne °C, 7°C

Çok bulutlu

İstanbul °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sakarya °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.Karahisar °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizli °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Muğla °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Adana °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Antalya °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu

Hatay °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Mersin °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

Eskişehir °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

Konya °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Sivas °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bolu °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Düzce °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Kastamonu °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Zonguldak °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

Amasya °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Artvin °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Trabzon °C, 10°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Erzurum °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Kars °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Van °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gaziantep °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Mardin °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Şanlıurfa °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı