Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
Meteoroloji İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ayrıca ilçe bazlı tahminlerde İstanbul'un Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi ilçelerinde kar yağışının kuvvetli olması bekleniyor. AKOM da dün Avrupa yakasında görülen kar yağışının bugün Anadolu yakasında görüleceğini belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Rüzgarın, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu. Kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanmanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
3 BÜYÜK KENTTE HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 4, en düşük -2; İstanbul'da en yüksek 5, en düşük 0; İzmir'de en yüksek 11, en düşük 3 derece olacak.
MARMARA'DAKİ 3 İL SARI KODLA VERİLDİ
Ayrıcı Meteoroloji'nin Meteouyarı sisteminde İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli sarı kodla uyarıldı. Uyarıda kuvvetli kar yağışı beklendiği ifade edildi.
AKOM'DAN ANADOLU YAKASINA UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise; "Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerinde kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemizi terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir." denildi.
7 İLÇEYE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi'de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Çanakkale °C, 6°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
Edirne °C, 7°C
Çok bulutlu
İstanbul °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sakarya °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.Karahisar °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizli °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Adana °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Antalya °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu
Hatay °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Mersin °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı
Eskişehir °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
Konya °C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
Sivas °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Bolu °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Düzce °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Kastamonu °C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Zonguldak °C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.
Amasya °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
Artvin °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı
Trabzon °C, 10°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kars °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Van °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Gaziantep °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Mardin °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Şanlıurfa °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı