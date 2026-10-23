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Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

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Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı
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Şarkıcı Nev, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine ikinci kez entübe edildi. Menajeri İlker Ercan, “Durum çok kritik” diyerek 0 Rh pozitif kan bağışı ve dua çağrısında bulundu.

  • Nevzat Doğansoy, 3 Eylül'de bilinç kaybı yaşamasının ardından kaldırıldığı yoğun bakımda ikinci kez entübe edildi.
  • Yoğun kanaması nedeniyle 0 Rh pozitif kan ihtiyacı bulunan sanatçı için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kan bağışı çağrısı yapıldı.
  • Yoğun bakımda tedavisi süren Nev için daha önce karaciğer nakli ihtimali gündeme gelmişti.

“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan Nev’in sağlık durumu ağırlaştı. Yeniden entübe edilen şarkıcının menajeri İlker Ercan, durumunun kritik olduğunu belirterek 0 Rh pozitif kan bağışı için çağrıda bulundu.

Nevzat Doğansoy, 3 Eylül’de yaşadığı bilinç kaybının ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Bir süre entübe edilen şarkıcı, daha sonra solunum cihazından ayrılmıştı. Nev’in menajeri İlker Ercan, sanatçının yeniden entübe edildiğini duyurdu. 

“DURUM ÇOK KRİTİK”

Ercan, Nev’in sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek sevenlerinden dua istedi. Menajer, şarkıcının yoğun kanaması nedeniyle kan ihtiyacı olduğunu da açıkladı.

Ercan, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin. Yoğun kanaması olduğu için kan ihtiyacı oluyor. 0 pozitif olup herhangi bir problemi olmayan arkadaşları Çam ve Sakura Hastanesi’nde Nevzat Doğansoy adına kan vermeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KARACİĞER NAKLİ İHTİMALİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Nev için daha önce karaciğer nakli ihtimali de gündeme gelmişti. Sanatçının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam ediyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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