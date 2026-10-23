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14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı

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14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı Haber Videosunu İzle
14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
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Tekirdağ'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında oto tamirhanesinde eğitim gören 14 yaşındaki öğrenci F.K., iş yeri sahibi A.K. tarafından darbedildi. Şiddet anları güvenlik kamerasına yansırken, oğlunun yaşadıklarını öğrenen anne darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan tamirci, çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 9. sınıf öğrencisi F.K. (14), Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında uygulamalı eğitim almak üzere A.K.'nin işlettiği oto tamirhanesinde çalışmaya başladı.

İddiaya göre iş yeri sahibi A.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 14 yaşındaki öğrenciyi darbetti.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Tamirhanede yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşadığı şiddeti annesine anlatan F.K., hastaneye götürüldü. Burada çocuk için darp raporu düzenlendi.

ANNESİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Oğlunun darbedildiğini öğrenen anne, iş yeri sahibi A.K. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

ya serbest niye kalıyor ben anlamış değilim ya

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Haber YorumlarıBykalafat Çakal:

Bak bunları serbest bırakan hakimleri savcıları adliyelerden toplamak lazım bunlar asgari ücret sanayiye vereceksin

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

gariplik anne şikâyetçi olması bişi mi olacak sandı acaba ceza mı verilir sandı

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