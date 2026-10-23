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Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok

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Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok
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Gündemar ve ORC tarafından yapılan iki ayrı seçim anketinde birinde Yeni Parti %30,64 ile zirvede çıkarken, diğerinde AK Parti %34,9 ile birinci oldu; iki çalışma arasındaki yüksek oy oranı farkları kamuoyunda soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kamuoyu araştırması yapan iki farklı anket şirketinin yayımladığı son seçim sonuçları, siyasi partilerin oy oranlarındaki belirgin farklarla dikkat çekti. Gündemar Araştırma ve ORC Araştırma şirketlerinin verilerinde birinci çıkan partilerin yanı sıra diğer siyasi yapıların oy oranları arasındaki uçurum kamuoyunun kafasını karıştırdı.

GÜNDEMAR'IN ANKETİNDE YENİ PARTİ LİDER

Gündemar Araştırma Danışmanlık tarafından 23-30 Eylül 2026 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 400 katılımcı ile yapılan "Türkiye Gündemi Araştırması"nda kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şu şekilde oluştu:

  • 1. Yeni Parti : %30,64 (+3,69 artış)
  • 2. Ak Parti : %28,24 (-0,14 düşüş)
  • 3. İYİ Parti: %7,77
  • 4. DEM Parti: %7,63
  • 5. Zafer Partisi: %5,81
  • 6. MHP: %5,46
  • 7. Diğer: %3,88
  • 8. CHP: %3,63 (-1,36 düşüş)
  • 9. Anahtar Parti: %2,83
  • 10. Yeniden Refah Partisi: %2,51
  • 11. TİP: %1,60   

ORC'NİN EKİM ANKETİNDE AK PARTİ ZİRVEDE

RC Araştırma Şirketi’nin 17-19 Ekim 2026 tarihlerinde 26 ilde 3 bin 900 kişiyle gerçekleştirdiği "Bu Pazar Genel Seçim Olsa" araştırmasında ise tablonun oldukça farklı bir seyir izlediği görüldü:   

  • 1. Ak Parti : %34,9
  • 2. Yeni Parti : %18,2
  • 3. CHP: %9,2
  • 4. MHP: %8,9
  • 5. DEM Parti: %8,6
  • 6. İYİ Parti: %7,2
  • 7. Zafer Partisi: %2,8
  • 8. Yeniden Refah Partisi: %2,4
  • 9. Büyük Birlik Partisi (BBP): %1,8
  • 10. Anahtar Parti: %1,5
  • 11. Diğer: %4,5 

VERİLERDEKİ SAPMALAR KAFA KARIŞTIRDI

İki araştırma kıyaslandığında; AK Parti'nin oy oranında yaklaşık %6,7'lik, Yeni Parti'nin oy oranında ise %12,4'lük büyük bir fark göze çarptı. En belirgin makas ise CHP'de yaşandı; Gündemar verilerinde %3,63 ile sekizinci sırada yer alan CHP, ORC verilerinde %9,2 ile üçüncü sıraya yerleşti. Araştırma tarihlerinin, saha örneklem sayılarının ve il dağılımlarının farklı olması bu sonuçlarda etkili gösterilse de, ortaya çıkan tablo kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı.

İşte iki şirketin anketinin grafiği;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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