Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha içindeki performansıyla değil, uçakta tıraş olduğu görüntülerle dikkat çekti. Genç yıldızın uçakta tıraş olması, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

BAZILARI "GÜÇ ZEHİRLENMESİ" OLARAK YORUMLADI

Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntülere bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştiri geldi. Genç futbolcunun bu davranışını uygun bulmayan kullanıcılar, görüntüleri "güç zehirlenmesi" olarak değerlendirdi.

BAZILARI İSE NORMAL BULDU

Görüntülere yönelik eleştirilere katılmayan kullanıcılar da oldu. Arda Güler'in uçakta tıraş olmasında herhangi bir sorun görmeyenler, genç futbolcunun davranışının abartıldığını savundu. Böylece milli yıldızın uçaktaki görüntüleri, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir tartışmaya dönüştü.

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