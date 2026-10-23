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Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı

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Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntüler tartışma yarattı
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu anlara ait görüntüler tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar genç yıldızın davranışını "güç zehirlenmesi" olarak yorumlarken, bazıları ise görüntülerde eleştirilecek bir durum olmadığını savundu. Arda Güler'in uçaktaki rahat tavırları farklı yorumları beraberinde getirdi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha içindeki performansıyla değil, uçakta tıraş olduğu görüntülerle dikkat çekti. Genç yıldızın uçakta tıraş olması, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

BAZILARI "GÜÇ ZEHİRLENMESİ" OLARAK YORUMLADI

Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntülere bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştiri geldi. Genç futbolcunun bu davranışını uygun bulmayan kullanıcılar, görüntüleri "güç zehirlenmesi" olarak değerlendirdi.

BAZILARI İSE NORMAL BULDU

Görüntülere yönelik eleştirilere katılmayan kullanıcılar da oldu. Arda Güler'in uçakta tıraş olmasında herhangi bir sorun görmeyenler, genç futbolcunun davranışının abartıldığını savundu. Böylece milli yıldızın uçaktaki görüntüleri, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir tartışmaya dönüştü.

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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıcan.gokdogan:

Uçak özel.Normal sefer değilki,istediğini yapar,kimseyi ilgilendirmez.

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

BAZILARI jetlerde aganigi naganigi yapmış ama hala bazı körler adamları aklamaya çalışıyor. bu çocuk sadece edebiyle traş olmuş, bu mu sorun şimdi

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Haber YorumlarıAdil ÖZDEMİR:

Aynen akpliler yapmış. İçkili resimleri falan çıkmış. Birde utamada imamoğlunun uçağı diye iftira atmazlar mı :D

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Haber YorumlarıErman Yurdakul:

cocugu rahat birakin

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Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

yüzünü kazıdı bir de sakal olsa

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Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

İsterse etek tıraşı yaptırır kimene

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