Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu, uzun süredir kullandığı örgülü saçlarına veda ederek imajını tamamen değiştirdi.

ÖRGÜLÜ SAÇLARINA VEDA ETTİ

Saha içindeki performansının yanı sıra kendine özgü saç modeliyle de tanınan Archie Brown, derbi öncesinde radikal bir karar aldı. İngiliz sol bek, uzun örgülü saçlarını kestirerek kısa saç modeline geçti. Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kestiği saçlarını elinde tuttuğu bir fotoğrafa da yer verdi.