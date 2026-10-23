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Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

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Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
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Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Galatasaray derbisi öncesinde imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestiren 24 yaşındaki futbolcu, yeni görünümünü paylaştı. Brown'ın elinde kestiği saçlarını tuttuğu fotoğraf dikkat çekerken, yıldız oyuncunun yeni tarzı da ortaya çıktı.

  • Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown, uzun süredir kullandığı örgülü saçlarını kestirerek kısa saç modeline geçti.
  • Brown, kestiği saçlarını elinde tuttuğu ve yeni görünümünü gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
  • Archie Brown bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde Archie Brown'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu, uzun süredir kullandığı örgülü saçlarına veda ederek imajını tamamen değiştirdi.

ÖRGÜLÜ SAÇLARINA VEDA ETTİ

Saha içindeki performansının yanı sıra kendine özgü saç modeliyle de tanınan Archie Brown, derbi öncesinde radikal bir karar aldı. İngiliz sol bek, uzun örgülü saçlarını kestirerek kısa saç modeline geçti. Brown, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kestiği saçlarını elinde tuttuğu bir fotoğrafa da yer verdi.

YENİ HALİNİ PAYLAŞTI

Brown'ın yeni görünümü de paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Uzun örgülerini geride bırakan futbolcu, kısa saçlarıyla objektif karşısına geçti.

14 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıkan Archie Brown, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, sarı-lacivertli takımın Galatasaray derbisi hazırlıkları öncesinde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

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