Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz Financial Times, ASELSAN'ın KORKUT hava savunma sisteminin kamikaze dronlara karşı Ukrayna dahil dokuz ülkede kullanıldığını yazdı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, bir dronu KORKUT'la imha etmenin maliyetinin 10 bin doların altında olduğunu söyledi. Gazeteye göre şirketin sipariş portföyü 30 milyar dolara yaklaştı.

  • ASELSAN'ın KORKUT hava savunma sistemi, İran'ın Shahed dronları temel alınarak üretilen kamikaze dronlara karşı dokuz ülkede kullanılıyor ve Ukrayna Hava Kuvvetleri bir Ukrayna birliğinin KORKUT sistemleriyle donatıldığını doğruladı.
  • KORKUT ile bir Shahed veya kamikaze dronunun imha maliyeti 10 bin doların altında.
  • Türkiye, geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracatla dünyanın 11'inci büyük silah ihracatçısı konumuna geldi; ASELSAN'ın sipariş portföyü 30 milyar dolara yaklaşırken uluslararası pazarların satışlardaki payı yüzde 8'den yüzde 25'e çıktı.
(ANKARA) -

 İngiltere merkezli Financial Times (FT), Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisini ve uluslararası pazardaki yükselişini mercek altına aldı. ASELSAN'ın KORKUT hava savunma sisteminin dokuz ülkede kullanıldığına dikkati çeken gazete, Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracatla dünyanın 11'inci büyük silah ihracatçısı konumuna geldiğini yazdı.

FT, "Türkiye, 10 bin dolarlık dron savunma sistemini pazarlıyor" başlıklı haberinde, ucuz saldırı dronlarının savaş alanında giderek yaygınlaşmasının ülkeleri daha düşük maliyetli hava savunma sistemlerine yönelttiğini, Türkiye'nin de bu pazarda KORKUT gibi sistemlerle öne çıktığını belirtti.

BELKİ YÜZLERCE DRONU İMHA ETTİ

FT'nin haberinde görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, KORKUT'un İran'ın Shahed dronları temel alınarak üretilen kamikaze dronlara karşı dokuz ülkede kullanıldığını ve "belki yüzlerce dronu" imha ettiğini söyledi. KORKUT'un Ukrayna'da kullanıldığını açıklayan Akyol, sistemi "etkinlik ve maliyet açısından dronları imha etmenin en uygulanabilir yolu" olarak nitelendirdi.

Haberde, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin de bir Ukrayna birliğinin sayısı açıklanmayan KORKUT sistemleriyle donatıldığını doğruladığı ifade edildi.

BİR DRONU DÜŞÜRMENİN MALİYETİ 10 BİN DOLARIN ALTINDA

KORKUT'un ekonomik avantajına dikkati çeken Akyol, "Bir Shahed veya bir kamikaze dronunun KORKUT'la imha maliyeti 10 bin doların altında" dedi. Akyol, Ukrayna-Rusya savaşı ve Körfez'deki son çatışmalara işaret ederek, bu tür saldırılara karşı yalnızca füze kullanılmasının "ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını" söyledi.

SİPARİŞ PORTFÖYÜ 30 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

FT, ASELSAN'ı Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin merkezindeki şirketlerden biri olarak tanımladı. Haberde, yaklaşık 32 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketin sipariş portföyünün 30 milyar dolara yaklaştığı, uluslararası pazarların satışlardaki payının 2023'te yüzde 8 iken yüzde 25'e çıktığı belirtildi. Genel Müdür Akyol, bu payı 2030'a kadar yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin daha önce ASELSAN'ı Türkiye'nin "savunma sanayii devriminin" ön saflarında yer alan şirketlerden biri olarak nitelendirdiğini aktardı.

Ahmet Akyol ise NATO müttefiklerinin ASELSAN'ın temel pazarı olmaya devam ettiğini, ancak Körfez ülkelerinin de "çok önemli ve çok büyük bir pazar" haline geldiğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar Demirbilek galada ortaya çıktı

Çocuktan Al Haberi’nin “Kutu Bebek”i Ebrar büyüdü! İşte son hali
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
96 yaşındaki TikTok ninesi, 15 milyon takipçisiyle huzurevi masrafını kendisi ödüyor

96 yaşında 15 milyon takipçi! Aylık 12 bin dolarlık faturayı o ödüyor
30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia