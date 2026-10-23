Dünya Türk silahını konuşuyor! FT: ASELSAN'ın KORKUT sistemi 9 ülkede dronlara karşı kullanılıyor

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İngiltere merkezli Financial Times (FT), Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisini ve uluslararası pazardaki yükselişini mercek altına aldı. ASELSAN'ın KORKUT hava savunma sisteminin dokuz ülkede kullanıldığına dikkati çeken gazete, Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracatla dünyanın 11'inci büyük silah ihracatçısı konumuna geldiğini yazdı.

FT, "Türkiye, 10 bin dolarlık dron savunma sistemini pazarlıyor" başlıklı haberinde, ucuz saldırı dronlarının savaş alanında giderek yaygınlaşmasının ülkeleri daha düşük maliyetli hava savunma sistemlerine yönelttiğini, Türkiye'nin de bu pazarda KORKUT gibi sistemlerle öne çıktığını belirtti.

BELKİ YÜZLERCE DRONU İMHA ETTİ

FT'nin haberinde görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, KORKUT'un İran'ın Shahed dronları temel alınarak üretilen kamikaze dronlara karşı dokuz ülkede kullanıldığını ve "belki yüzlerce dronu" imha ettiğini söyledi. KORKUT'un Ukrayna'da kullanıldığını açıklayan Akyol, sistemi "etkinlik ve maliyet açısından dronları imha etmenin en uygulanabilir yolu" olarak nitelendirdi.

Haberde, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin de bir Ukrayna birliğinin sayısı açıklanmayan KORKUT sistemleriyle donatıldığını doğruladığı ifade edildi.

BİR DRONU DÜŞÜRMENİN MALİYETİ 10 BİN DOLARIN ALTINDA

KORKUT'un ekonomik avantajına dikkati çeken Akyol, "Bir Shahed veya bir kamikaze dronunun KORKUT'la imha maliyeti 10 bin doların altında" dedi. Akyol, Ukrayna-Rusya savaşı ve Körfez'deki son çatışmalara işaret ederek, bu tür saldırılara karşı yalnızca füze kullanılmasının "ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını" söyledi.

SİPARİŞ PORTFÖYÜ 30 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

FT, ASELSAN'ı Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisinin merkezindeki şirketlerden biri olarak tanımladı. Haberde, yaklaşık 32 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketin sipariş portföyünün 30 milyar dolara yaklaştığı, uluslararası pazarların satışlardaki payının 2023'te yüzde 8 iken yüzde 25'e çıktığı belirtildi. Genel Müdür Akyol, bu payı 2030'a kadar yüzde 50'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Haber, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin daha önce ASELSAN'ı Türkiye'nin "savunma sanayii devriminin" ön saflarında yer alan şirketlerden biri olarak nitelendirdiğini aktardı.

Ahmet Akyol ise NATO müttefiklerinin ASELSAN'ın temel pazarı olmaya devam ettiğini, ancak Körfez ülkelerinin de "çok önemli ve çok büyük bir pazar" haline geldiğini söyledi.

Kaynak: ANKA