Mahalle mahalle karşılaştırıldı! Kahramanmaraş'ta deprem öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar büyük yıkımı ortaya koyuyor

11 ilimizde büyük yıkım yaratan depremlerde, 44 binden fazla insan hayatını kaybederken çok sayıda bina ise yerle bir oldu. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın 1 yıl önce çekilen fotoğrafları ile bugünkü halinin karşılaştırıldığı kareler ise şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler, 11 ilde büyük yıkım yarattı, on binlerce canımızı hayattan kopardı. Şehirler ise koskoca bir enkaz yığınına döndü.

ARADAKİ FARK İNANILMAZ

Ekiplerin enkaz çalışmaları sürerken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın 1 sene önce çekilen fotoğrafları ile şimdiki halinin karşılaştırıldığı fotoğraflar ortaya çıktı. Yürek yakan karelerde şehrin büyük bir yıkım yaşadığı net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

İşte depremin kentte yarattığı yıkımı gözler önüne seren kareler:

