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Camiye girip domuz eti yedi! İtalya'da sosyal medya fenomeninden skandal provokasyon

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Camiye girip domuz eti yedi! İtalya'da sosyal medya fenomeninden skandal provokasyon Haber Videosunu İzle
Camiye girip domuz eti yedi! İtalya'da sosyal medya fenomeninden skandal provokasyon
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İtalya'nın Civitavecchia kentinde Simone Carabella isimli İtalyan vatandaşı skandal bir provokasyona imza attı.  Müslümanların ibadet ettiği İslam merkezine girerek elindeki domuz etli mortadellayı yiyen, merkezdeki kişilerle tartışan Carabella, daha sonra dışarı çıkarak İtalya milli marşını yüksek sesle çalarak "İtalya bizimdir" dedi.

İtalya'da sosyal medya fenomeni Simone Carabella'nın Müslümanların ibadet ettiği merkeze yönelik provokatif davranışları tepki çekti. Roma yakınlarındaki Civitavecchia kentinde bulunan Iqrah İslam Merkezi'ne giren Carabella, yanında getirdiği domuz eti içeren mortadellayı kameralar önünde yiyerek çevresindekilere seslendi.

MÜSLÜMANLARLA TARTIŞTI

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Carabella'nın, merkezde bulunan kişilerle tartıştığı görüldü. Elindeki mortadellayı göstererek, “ İtalya'da mortadella yemek suç değil” diyen Carabella, merkezdeki kişilere yönelik provokatif ifadeler kullandı.

İtalyanca konuşulması gerektiğini savunan Carabella, merkezin faaliyetlerini ve yasal durumunu da sorgulayarak kapatılması gerektiğini öne sürdü.

DIŞARIDA İTALYA MİLLİ MARŞINI ÇALDI

Provokasyonunu merkezin dışına taşıyan Carabella, binanın önünde İtalya milli marşını yüksek sesle çaldırdı. Marşa eşlik eden fenomen, “İtalya'da duymamız gereken tek müzik bu. İtalya bizimdir” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

MERKEZİN YASAL DURUMU TARTIŞMA KONUSU

Carabella, görüntülerde merkezi “kaçak cami” olarak nitelendirdi. Ancak İtalyan basınında yer alan haberlerde, Civitavecchia Belediyesi tarafından söz konusu yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir kararın henüz ortaya konulmadığı belirtildi.

Olayın ardından yerel siyasi oluşumlardan Riscossa Democratica, Carabella'nın eylemini kınayarak Müslüman toplumuna destek açıklaması yaptı. Açıklamada ibadet özgürlüğüne ve farklı inançların bir arada yaşama hakkına vurgu yapıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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