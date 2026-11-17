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Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişleten Avrupa Birliği, ülkenin önde gelen iş insanlarından Tatyana Kim'i de hedef aldı. Rusya'nın en büyük çevrim içi alışveriş platformunun sahibi ve üst yöneticisi olan Kim hakkında alınan kararla, AB sınırları içerisindeki varlıklarının dondurulması ve birlik ülkelerine seyahatinin engellenmesi kararlaştırıldı.

RUSYA'NIN EN ZENGİN KADINI LİSTEYE ALINDI

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Kore kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Tatyana Kim, Rusya'nın en varlıklı kadın iş insanı olarak tanınıyor.

Servetinin yaklaşık 8,1 milyar dolar olduğu tahmin edilen Kim, ülkenin en büyük internet alışveriş platformunu yönetiyor.

AB'nin aldığı yaptırım kararı kapsamında Kim'in birlik ülkelerindeki mal varlığı dondurulurken, kendisine seyahat yasağı da getirildi. AB'deki kişi ve kuruluşların Kim'e fon veya ekonomik kaynak sağlaması da yasaklandı.

AB'DEN RUS ORDUSUNA DESTEK SUÇLAMASI

Avrupa Birliği, yaptırım kararının gerekçesinde Kim'in yönettiği alışveriş platformunun Rusya'nın en büyük vergi mükelleflerinden biri olduğunu belirtti.

Platformun askeri amaçlarla kullanılabilecek ürünlerin satışına aracılık ettiğini savunan AB yetkilileri, bu faaliyetlerin Rus ordusunun tedarikine katkıda bulunduğunu ileri sürdü.

AB'nin açıklamasında, "Kim, Rusya'nın askeri ve sanayi kompleksini maddi ya da mali olarak destekliyor ve bundan fayda sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA DEPOLARINI HEDEF LİSTESİNE ALMIŞTI

Ukrayna yönetimi de daha önce söz konusu alışveriş platformunun Rusya'daki depolarını askeri hedefler listesine eklemişti.

Kiev yönetimi, platformda giyim, kozmetik ve elektronik ürünlerin yanı sıra gece görüş ekipmanları, mühimmat keseleri ve askeri kasklar satıldığını belirterek bu faaliyetlerin Rusya'nın savaş kapasitesine katkı sağladığını savunmuştu.

Kim ise suçlamaları reddederek satışa sundukları ürünlerin diğer büyük uluslararası alışveriş platformlarında bulunan ürünlerden farklı olmadığını söylemişti.

Kremlin de şirketin ve depolarının Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddialarını kabul etmemişti.

YAPTIRIMLARIN ŞİRKETİ ETKİLEMEYECEĞİNİ SAVUNDULAR

Kim'in yönettiği alışveriş platformundan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinde mal varlıklarının bulunmadığı ve bu ülkelerde ticari faaliyet yürütülmediği belirtildi.

Bu nedenle yaptırım kararının şirketin faaliyetleri üzerinde doğrudan bir etkisinin olmayacağı savunuldu.

50 BANKA VE 100'E YAKIN İSİM DE LİSTEDE

Tatyana Kim'e yönelik yaptırım kararı, AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı daha geniş kapsamlı önlem paketinin bir parçası olarak açıklandı.

Paket kapsamında yaklaşık 50 banka ve petrol ticaretiyle bağlantılı kuruluşun yanı sıra 100'e yakın iş insanı, propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirtilen kişiler ve Rusya yanlısı büyük bir bilgisayar korsanlığı grubu da hedef alındı.

Rus petrolünün uluslararası yaptırımları aşmak amacıyla kullanılan ve "gölge filo" olarak adlandırılan tankerlerle taşınmasına aracılık ettiği belirtilen Çin, Umman, Seyşeller ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kuruluşlar da yaptırım kapsamına alındı.

AB, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana 20'den fazla yaptırım paketi uyguladı. Birliğin yıl sonuna kadar yeni ve kapsamlı bir yaptırım paketi daha açıklamayı planladığı bildirildi.

Kaynak: Deutsche Welle