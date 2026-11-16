Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uzunköprü'de çalındığı iddia edilen 11 ton cevizin 3 tonu sahibine teslim edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uzunköprü'de çalındığı iddia edilen 11 ton cevizin 3 tonu sahibine teslim edildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Uzunköprü'de yaklaşık 11 ton ceviz alımı için anlaştığı kişiden haber alamayan kişi şikayetçi oldu. Jandarma ve JASAT araştırmasında şüpheliden yaklaşık 3 ton ceviz satın alan 5 kişi cevizi rızalarıyla teslim etti; cevizler sahibine verildi, şüpheliler serbest bırakıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 11 ton cevizin çalınması ile ilgili yürütülen çalışmalarda 3 ton ceviz ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Hasanpınar köyünde 13 Kasım'da A.Ş. isimli şahıs, yaklaşık 11 ton ceviz alımı konusunda M.C.Y. isimli şahısla anlaştığını, cevizlerin kantarda tarttırılmak üzere götürüldüğünü ancak daha sonra kendisinden haber alamadığını belirterek şikayetçi oldu. Olayın ardından Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerince başlatılan araştırmada, şüpheli M.C.Y.'den yaklaşık 3 ton cevizi satmak amacıyla 5 kişinin satın aldığı tespit edildi. Söz konusu kişiler, 3 ton cevizi jandarma ekiplerine rızalarıyla teslim etti. Ele geçirilen cevizler sahibine teslim edilirken, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Hastane ve 112'nin ihmali 17 yaşındaki genci hayattan kopardı! Başsavcılık harekete geçti

Akılalmaz ihmal can aldı! Başsavcılık harekete geçti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin, ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek bombayı patlattı

Tümer Metin, ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek bombayı patlattı
Meclis’te 'Kürt illeri' gerginliği! Mehmet Muş'tan DEM Partili vekile sert tepki: Bu ayrılıkçı bir dil18

Meclis’te "Kürt illeri" gerginliği! DEM Partili vekil kullandı
Rus oligarklar Putin'in ölümüne hazırlanıyor

Milyarderler hazırlığa başladı: Putin'in ölümü...
Rusya, ABD ve Çin liderleri 19 Kasım'da Çin'de ilk kez üçlü görüşecek

Dünyanın gözü Çin'de! Trump, Putin ve Şi ilk kez aynı masaya oturacak
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

Geleceğine dair son noktayı resmen koydu!
Survivor yıldızı Nagihan Karadere kutsal topraklarda ortaya çıktı

Survivor'ın yıldızı kutsal topraklarda ortaya çıktı
Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık

Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık