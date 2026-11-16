Gabriel Sara'ya Türk futbol tarihinde görülmemiş tarihi bonservis

Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sergilediği etkileyici performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girdi. Sarı-kırmızılı yönetim, 27 yaşındaki yıldız futbolcu için Türk futbol tarihine geçecek rekor bir bonservis bedeli belirledi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TAKİP EDİLİYOR

Özellikle İngiltere ve İtalya’dan ciddi talipleri bulunan Gabriel Sara, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İngiltere Premier Lig'den Aston Villa, Brighton, Newcastle United ve Everton’ın yanı sıra İtalya Serie A temsilcileri Roma ve Napoli’nin de Brezilyalı orta sahayı radarına aldığı ifade ediliyor.

45-50 MİLYON EURO BANDINDA BEKLENTİ

Avrupa'dan gelen yoğun ilgi sonrası kararını veren Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncusu için kapıyı yüksekten açtı. Sarı-kırmızılıların, 45 ile 50 milyon euro bandında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Transferin bu rakamlarla net bir bonservis bedeli karşılığında tamamlanması halinde Gabriel Sara, hem Galatasaray'ın hem de Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek.

15 MAÇTA 8 GOLE KATKI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında tüm kulvarlarda 15 resmi müsabakada görev alan Gabriel Sara, 2 gol atarken 6 da asist yaparak takımına toplam 8 gollük doğrudan katkı sağladı.