Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun takımın fizik gücü ve atletizm seviyesine dikkat çeken açıklamalarının ardından ara transfer dönemi stratejisi netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku'nun sergileyeceği performansa göre hücum hattına daha dinamik ve atletik bir golcü takviyesi yapılması gündeme geldi.

DÖRT BÖLGEYE TAKVİYE PLANI

Emre Belözoğlu'nun modern futbolda atletik oyuncuların belirleyici rolüne vurgu yapmasıyla birlikte yönetim devre arası operasyonunun düğmesine bastı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, sağ bek, merkez orta saha ve santrfor mevkilerine takımın temposunu yukarı çekecek isimlerin kazandırılması hedefleniyor. Özellikle orta saha kurgusunda hem yüksek dinamizme sahip hem de oyun kurma becerisi öne çıkan oyuncular üzerinde duruluyor.

LUKAKU'NUN PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Hücum hattındaki planlamada ise gözler Romelu Lukaku'ya çevrilmiş durumda. Belçikalı yıldızın gol yollarında beklentilerin altında kalması halinde, sarı-lacivertlilerin daha hareketli ve atletik bir forvet profiline yöneleceği ifade ediliyor.

ORBAN VE IHEANACHO LİSTEDE

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin transfer listesine Süper Lig ekibi Amedspor'un formasını giyen Gift Orban ile 1. Lig'de Bursaspor'da oynayan Kelechi Iheanacho'yu dahil ettiği öğrenildi. İki oyuncu da mevcut olarak kendi liglerinde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Gift Orban

Kelechi Iheanacho