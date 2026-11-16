Beşiktaş'ta transfer Galatasaray'a bağlı

Beşiktaş'ta transfer Galatasaray'a bağlıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın devre arası transfer rotasını Galatasaray derbisi çizecek. Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıları yener ve aradaki puan farkı da 3'e inerse yönetim kesenin ağzını açarak teknik direktör Vincenzo Italiano'ya istediği takviyeleri yapacak.
- Beşiktaş yönetimi, ocak ayındaki transfer adımlarını Galatasaray ile oynanacak derbinin sonucuna göre şekillendirecek.
- Galatasaray karşısında alınacak galibiyetle puan farkının 3'e inmesi halinde transfer bütçesinde sınırların zorlanması kararlaştırıldı.
- Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda belirlenen transfer hedeflerinin bitirilmesi derbi galibiyetine bağlandı.
Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi stratejisi netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, ocak ayında atacağı transfer adımlarını ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak kritik derbinin sonucuna göre şekillendireceği öğrenildi.
GALİBİYET GELİRSE KESENİN AĞZI AÇILACAK
Camia içinde olası bir puan kaybı ya da mağlubiyet ihtimali dahi konuşulmazken, tüm odak derbiden alınacak 3 puana çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, Galatasaray karşısında elde edilecek olası bir galibiyetle zirve yarışındaki puan farkının 3'e inmesi durumunda transfer bütçesinde sınırları zorlama kararı aldı.
ITALIANO'NUN LİSTESİ HAZIR
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda belirlenen yıldız isimler için yönetim beklemede kalmayı tercih etti. İtalyan çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği takviyelerin bitirilmesi doğrudan derbi zaferine bağlandı. Siyah-beyazlılar, dev maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışına güçlü şekilde ortak olması halinde ara transfer döneminde ses getirecek hamlelere imza atacak.