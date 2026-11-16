Beşiktaş'ta transfer Galatasaray'a bağlı

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Hem Trendyol Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi stratejisi netleşti. Siyah-beyazlı yönetimin, ocak ayında atacağı transfer adımlarını ezeli rakip Galatasaray ile oynanacak kritik derbinin sonucuna göre şekillendireceği öğrenildi.

GALİBİYET GELİRSE KESENİN AĞZI AÇILACAK

Camia içinde olası bir puan kaybı ya da mağlubiyet ihtimali dahi konuşulmazken, tüm odak derbiden alınacak 3 puana çevrildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, Galatasaray karşısında elde edilecek olası bir galibiyetle zirve yarışındaki puan farkının 3'e inmesi durumunda transfer bütçesinde sınırları zorlama kararı aldı.

ITALIANO'NUN LİSTESİ HAZIR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda belirlenen yıldız isimler için yönetim beklemede kalmayı tercih etti. İtalyan çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği takviyelerin bitirilmesi doğrudan derbi zaferine bağlandı. Siyah-beyazlılar, dev maçtan galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışına güçlü şekilde ortak olması halinde ara transfer döneminde ses getirecek hamlelere imza atacak.