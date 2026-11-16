Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdü

Samsun'da korkunç olay! 2 ay önce cezaevinden çıktı, annesini darbederek öldürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki şahıs, birlikte yaşadığı annesini evde darbederek öldürdü. Gözaltına alınan şüphelinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
- Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü darbederek ağır yaraladı.
- Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan İftadiye Gürgün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- Çok sayıda suç kaydı bulunan ve yaklaşık 2 ay önce cezaevinden çıktığı belirtilen N.G., gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı faciayla sonuçlandı. Cezaevinden yaklaşık 2 ay önce çıktığı belirtilen N.G. (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü evde darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ANNESİNİ AĞIR YARALADI
Olay, saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen N.G., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi İftadiye Gürgün'e saldırdı.
Evde darbedilen kadın ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan İftadiye Gürgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen N.G., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.