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Sahte pasaportla 'joker' miras dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Sahte pasaportla 'joker' miras dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Sahte pasaportla 'joker' miras dolandırıcılığı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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İstanbul merkezli 3 ilde yurt dışında ölen veya gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan şüphelilere operasyon düzenlendi. 11 şüpheliden 10'u gözaltına alındı; şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İSTANBUL merkezli 3 ilde, yurt dışında hayatını kaybeden veya hakkında gaiplik kararı verilen Türk vatandaşlarının miraslarını sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 1 kişinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, yurt dışında yaşayan ve hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarının hedef alındığı belirlendi. Şüphelilerin özellikle mirasçısı bulunmayan kişilere ait miras dosyalarını takip ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, miras sahipleriyle benzer fiziki özelliklere sahip kişileri 'joker' olarak kullandıkları, sahte pasaportlarla banka şubelerine giderek miras hesaplarındaki paraları çektikleri ortaya çıkarıldı. Çekilen paraların ise şüphelilere ve birinci derece yakınlarına aktarılarak izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de 13 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda, dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve bilişim sistemleri üzerinden hırsızlık suçlarının da aralarında bulunduğu 19 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan eski bir avukat da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 1 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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