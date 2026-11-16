Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bronx'taki Co-op City'de 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi vuruldu, şüpheli intihar etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'un Bronx ilçesindeki Co-op City'de 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi silahla yaralandı; şüpheli kendi silahıyla intihar etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istedi.

NEW New York'un Bronx ilçesindeki bir konut kompleksinde 2'si güvenlik görevlisi 3 kişinin vurulduğu, şüphelinin ise olayın ardından intihar ettiği bildirildi.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Bronx'taki söz konusu bölgeye polisin intikal ettiği ve bölge sakinlerinin can güvenliği için olay yerinden uzak durması istendiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin silahla yaraladığı 2 güvenlik görevlisi ve 1 sivil vatandaşın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Bronx'ta bulunan "Co-op City" isimli yerleşkede silah sesleri duyulurken, insanların kaçmaya çalıştığı görüldü.

Şüpheli kendi silahıyla intihar etti

New York polisinden yapılan açıklamada, saldırganın kendini kompleksteki bir dairede kilitlediği ve barikat kurduğu bildirildi.

Açıklamada, daha sonra olay yerine giren polisin, şüphelinin kendi silahıyla intihar ettiğini belirlediği kaydedildi.

ABD medyasında paylaşılan bilgilere göre, 45 bin kişiye ev sahipliği yapan "Co-op City"de görevli 2 güvenlik görevlisi, söz konusu yerleşkede yapılan sağlık kontrolüne müdahale ederken vuruldu.

Kaynak: AA
ABD'de dev bankaların ardından Microsoft'ta da erişim sorunu yaşanıyor

Önce dev bankalar, şimdi de Microsoft! ABD'de krizler bitmiyor

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi

7 ünlü isim, Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
İlginç kovalamaca kamerada! Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı

Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı! Film sahnesi gibi
Kadın futbol maçında yumruklar konuştu, olay karakola taşındı!

Kadın futbol maçında yumruklar konuştu, olay karakola taşındı!
Tanınmamak için yüzüne estetik yaptırdı! 101 dosyadan aranan firari Mersin'de yakalandı

Yüzüne estetik yaptırıp kaçtı! İzi kız arkadaşının evinde bitti
Emre Mor Süper Lig'e geri dönüş yolunda! Yeni adresine şaşırmayacaksınız

Süper Lig'e geri dönüş yolunda! Yeni adresine hiç şaşırmayacaksınız
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İlkay Gündoğan geleceğine dair son noktayı koydu

Geleceğine dair son noktayı resmen koydu!
59 milyon kişiyi ilgilendiren uyarı! Kimlik ve ehliyetlerde süre doluyor

59 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Bakanlıktan kimlik ve ehliyet uyarısı