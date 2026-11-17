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İngiltere'de televizyon sunucusu ve doktor Dr. Renee Hoenderkamp, canlı yayında yaptığı açıklamayla stüdyodaki çalışma arkadaşlarını şaşırttı. 59 yaşındaki Hoenderkamp, üçüncü çocuğunu beklediğini ve 12 haftalık hamile olduğunu açıkladı. Sunucu, dünyaya gelecek bebeğinin kız olacağını da duyurdu.

21 YAŞINDA İLK ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI, 30 YIL SONRA İKİNCİ ÇOCUK GELDİ

Hoenderkamp, ilk çocuğu Calum'u 21 yaşındayken dünyaya getirdi. Şu anda 37 yaşında olan oğlu Calum'un da bir çocuğu bulunuyor. Sunucu, ikinci çocuğu Alice'i ise 51 yaşındayken dünyaya getirmişti. Şimdi 59 yaşında üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Hoenderkamp'ın ilk çocuğu ile son çocuğu arasında 38 yıllık yaş farkı olacak.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN POLONYA'YA GİTTİ

Üçüncü hamileliği için zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Hoenderkamp, tüp bebek tedavisi görmek üzere Polonya'ya gittiğini açıkladı. İngiltere'de kamu sağlık sistemi NHS kapsamında tüp bebek tedavisinde yaş sınırının 43 olduğunu, özel kliniklerin de genellikle 55 yaş üzerindeki kadınlara tedavi uygulamadığını belirtti.

Tedavi sürecinin kolay geçmediğini söyleyen Hoenderkamp, üç deneme yaptığını ifade ederek, başarısız sonuçlanan tedavi süreçlerini televizyon programına çıkmaya devam ederken gizlice yaşadığını anlattı.

"BENCİL OLDUĞUMU SÖYLEYENLER OLDU"

59 yaşında yeniden anne olma kararının eleştirildiğini de dile getiren Hoenderkamp, bazı kişilerin kendisini bencil olmakla suçladığını söyledi. İlerleyen yaşına ilişkin endişelere de değinen sunucu, sağlıklı ve formda kalmaya özen gösterdiğini belirtti.

Hoenderkamp, yedi yaşındaki kızı Alice'in mutlu bir hayatı olduğunu vurgulayarak, dünyaya gelecek çocuğunun da aynı mutluluğu yaşamasını umduğunu söyledi.

Sunucunun hamilelik açıklamasının ardından çalışma arkadaşları kendisini tebrik ederken, programda bebeğin cinsiyetini açıklamak için pembe ve mavi süslemeli bir pasta da hazırlandı.