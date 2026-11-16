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ABD'de şimdi de dev bankalara erişim sorunu yaşanıyor

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ABD'de şimdi de dev bankalara erişim sorunu yaşanıyor
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ABD'de geçtiğimiz günlerde hava ulaşımının durmasının ardından bir kriz de bankacılık sektöründe patlak verdi. Ülkede JP Morgan, Chase, Bank of America, Wells Fargo, Zelle ve US Bank gibi çok sayıda bankaya erişim sorunu yaşanırken, sorunun kaynağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

ABD'de geçtiğimiz günlerde hava trafiğinin tamamen durmasının ardından bu kez de bankacılık sistemleri çöktü.

BANKALARIN UYGULAMALARINA GİRİLEMİYOR

Ülkenin en büyük finans kuruluşları arasında yer alan JPMorgan, Bank of America, U.S. Bank ve Wells Fargo'nun internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşanıyor. Milyonlarca müşteri hesaplarına giriş yapamazken, para transferlerinde de aksamalar meydana geliyor. Kullanıcılar özellikle internet bankacılığına giriş yapamadıklarını, hesap bakiyelerini görüntüleyemediklerini ve bazı bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini belirtti.

JP MORGAN, SORUNU DOĞRULADI

Kesintilerin neden kaynaklandığına dair bankalardan henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Amerikan medyasından CNBC'in haberine göre, JPMorgan ve Chase teknik bir sorun yaşandığını doğrulayıp ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığını duyururken, Amerikan basınında yer alan ilk bilgilerde olayın bir siber saldırı olmadığı belirtildi. 

EN FAZLA ŞİKAYET JP MORGAN'DA

ABD basınında yer alan haberlere göre, en fazla şikâyet JPMorgan Chase’in bankacılık hizmetleri için geldi. Downdetector üzerinden sabah saatlerinde 2 bini aşkın kullanıcı sorun bildirdi. New York Post ise Chase için 3 bin 300'ü aşan, Bank of America ve Wells Fargo için toplam yaklaşık 800 bildirim kaydedildiğini aktardı.

Kullanıcıların şikâyetleri ağırlıklı olarak internet bankacılığına giriş, hesap bilgilerine ulaşma ve mobil uygulama hizmetleri üzerinde yoğunlaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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★ Okurların en beğendiği yorum
brnbs ncl:yeni bir şeyler deneniyor yine yakındır kokusunun çıkması
Tüm yorumlar (15)
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıbrnbs ncl:★ Okurların en beğendiği

yeni bir şeyler deneniyor yine yakındır kokusunun çıkması

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Kerem:

ahaaaa süper gümüş ezikler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Kendileri yapıyorlar, hem yazıyorlar hemde oynuyorlar, olaya biraz büyük bakın.

Yorum Beğen0
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Haber YorumlarıSadrettin Kando:

yapay zekayı dünyaya kendinizi köle etmek için ürettiniz ama Çinli ve Kuzey Koreli hackerlar sizi kendi silahınızla vuruyor bence bu daha bir başlangıç

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Haber YorumlarıMustafa Gücük:

şeytan ABD tüm dünyada şalteri indirecekkkk...

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Haber YorumlarıKaan Dikmen:

abi devletler aç kaldı çarpacaklar milleti dikkatli olun sıra bize gelmesin ..??

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Haber Yorumlarıomerfarukkale33:

En doğru yorum.. kademe kademe

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