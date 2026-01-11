İstanbul'da eğitime kar arası

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Meteorolojinin verdiği bilgilere göre ülke genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkisini arttıracağı belirtilirken; İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Veriler doğrultusunda İstanbul Valiliği'nce alınan kararla, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Alınan karar kapsamında; resmî ve özel okulların yanı sıra halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ve özel okullardaki takviye kursları da tatil kapsamına alındı.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malûl gazi, engelli personel ile hamile çalışanlar ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak. Ancak sağlık, emniyet ve karla mücadele birimlerinde görev yapan ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel bu kapsamın dışında tutuldu.

Ayrıca 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan anneler, görev yaptıkları meslek grubuna bakılmaksızın belirlenen tarihte idari izinli olacak.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle: "İstanbul genelinde 12.01.2026 Pazartesi günü meteorolik verilere göre beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle; Resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır."

AKOM'DAN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) pazartesi ve salı günleri için 55 ilde şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı beklenen şehirler arasında İstanbul ve Ankara da yer alırken, AKOM yarın sabah 06.00 itibariyle kentte kar yağışının başlayacağını duyurdu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Okulların tatil olmasında fayda var. Kargaşa olabilir. Aniden batıracak. Biraz beyaz çileye dönüşecek gibi. Pazartesi günü" ifadelerini kullandı.

İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Öte yandan İstanbul Valiliği, kentteki hava durumuna ilişkin bir açıklama daha yaparak; İstanbulluları uyardı. Valilik açıklaması şöyle: "İlimizde akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 4°C arasında seyredecektir. Rüzgâr kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 km'ye kadar çıkacaktır.

Anadolu Yakasında sıcaklıklar gün içinde 11°C'den 6°C'ye kadar düşecektir. Rüzgâr sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 km'ye kadar ulaşacaktır.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır.

Rüzgârın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

.