Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş

Kahramanmaraş'ta dün Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda sekizi öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetti. 14 yaşındaki saldırgan öğrenci İsa Aras Mersinli de olayın ardından yaşamını yitirdi.

"BU ÇOCUK, KENDİ BOĞAZINI KESEN BİRİYDİ"

Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri ve veliler, saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'na giderek karanfil bıraktı. Daha sonra İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, beraberindeki heyetle okula gelip velilerle görüştü. Bu sırada Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, İsa Aras Mersinli'nin sorunlu bir çocuk olduğunu ve bunun da bir süre önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım tarafından bilindiğini söyledi.

Çevik, "Bu çocuk kalemle avucuna batıran, açkıyla elini kesen, kendi boğazını kesen, agresif hareketleri olabilen biriydi. Bu çocuk zaten Alparslan hocamın takibindeydi ve 'Korkmayın. Ben o çocuğun çantasını yoklamadan içeri almıyorum' derdi" dedi.

'1 AY ÖNCE KENDİSİNİ JİLETLEMİŞ'

İsmini açıklamak istemeyen başka bir veli ise Turhan Çömez'e saldırganla ilgili bilgiler verirken şunları söyledi: "1 ay önce çocuk kadın doğum hastanesine kendini jiletlemiş, gitmiş. Orada adli vaka olarak gireceklermiş, babası emniyet mensubu olduğu için bunu sicile işletmemişler. Bunu da arkadaşımın eşi doktor, o söyledi bana. Çocuklar yatıyor yerlerde, oğlanı bulamadık içeride sandık, eşim tüm sınıfları gezmiş. 'Okulda kimse yok' diyor. Çocukların ayakkabılarına baktım, hangisi benim çocuğumun ayakkabısı diye. Arıyorum yok. 20 dakika sonra telefonum çaldı, oğlum bahçeye saklanmış.

"HEP KAFALARINDAN VURULMUŞTU"

Bahçede beden eğitimi dersindelermiş. Öğretmen silah sesini duyunca 'Kaçın' demiş. Ben geldiğimde 2 polis arabası, 1 ambulans vardı. Ben geldiğim gibi direkt okula girdim. Ben çocuğumu aramaya girdim, ben olayın bu kadar büyük boyutta olduğunu bilmiyordum. İçeri girdim ki fecaat. Anlatılacak gibi değil. Ben geldiğimde hoca hanım ölmüştü. Çocuklar hep kafalarından vurulmuştu."

ÇÖMEZ: ÇOCUĞUN BÜTÜN AYRINTILARINI BİLEN YÖNETİM NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Daha sonra açıklama yapan Turhan Çömez, okula gelmeden önce hastaneye uğrayıp yaralı öğrencileri ziyaret ettiğini belirtti. Olayla ilgili cevap bekleyen bir soru olduğunu ifade eden Çömez, şunları söyledi: "Sorgulamamız gereken konular var. Asıl bulunma sebebimiz, bu hadiseler başka bir defa daha gerçekleşmesin. Sorumlular varsa ortaya çıkarılsın. Millet adına hesap sormak için geldik. 14 yaşında bir çocuk silaha nasıl ulaşır?

5 silah ve 7 şarjörü değiştirebilecek nasıl kapasiteye ulaşır? Bu çocuğun elinde kalem olması lazım. 14 yaşındaki bir çocuktan nasıl bir cani bir katil çıkabilir? Silahlara nasıl ulaştı? Biz bunun peşindeyiz. Bu çocuk emniyet müdürlüğüne ait olduğunu öğrendiğimiz bir poligonda nasıl atış yapabilir? 14 yaşındaki çocuğun eline nasıl silah verilir? Bu çocuğun bazı psikolojik sorunlarının olduğu konuşuldu, paylaşıldı. Ailesi tarafından paylaşıldı. Okul yönetimi aileyi de uyardı. Hassasiyet gösterdi, 'Tedbir alın, gerekeni yapın' dedi. Gereken yapılmadı. Son derece profesyonel şekilde okul basıldı, küçücük çocuklar ve onları korumak için onların üzerine kapanan bir öğretmen katledildi.

Bir ay önce bu okulun yöneticileri, müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri neden görevden alınmıştır? Bunu ailelere soracağım. Okulu yıllardır tanıyan, haklarında hiçbir şikayet bulunmayan, bütün ayrıntıları bilen ve bu katliamı yapan çocuğun bütün ayrıntılarını bilen yönetim neden görevden alınmıştır? Eski yönetim çocuğun durumunu bildiği için ilgili yerleri ve aileleri uyardı. Bu çocuk uzun süre oyun konsolu karşısında zaman geçiren çocuktu. Okulda sıkıntıları vardı. Son derece haklı ve yerinde bir uygulama ile bu çocuğun her gün okula girişinde üzeri ve çantası aranıyordu, yönetim tarafından. Ne oldu eski yönetim görevden alındı da bu katliam gerçekleştirildi?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı