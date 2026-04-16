Haberler

Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akbank’ta sabah saatlerinden itibaren yaşanan teknik aksaklık nedeniyle müşteriler mobil uygulamaya giremiyor. Banka, sistemlerde geçici bir sorun yaşandığını ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

  • Akbank'ta mobil uygulamaya giriş yapılamayan bir erişim sorunu yaşandı.
  • Akbank, sistemlerinde geçici bir teknik sorun olduğunu açıkladı.
  • Bankanın ekipleri sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Akbank’ta sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, mobil uygulamaya giriş yaparken hata aldığını belirtti.

“AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?” SORUSU GÜNDEM OLDU

Yaşanan aksaklık sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında “Akbank çöktü mü?” sorusu öne çıktı. Kullanıcılar, mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

AKBANK’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Akbank’tan yapılan açıklamada, sistemlerde geçici bir teknik sorun yaşandığı belirtildi. Banka, “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede işlemlerin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Yetkililer, yaşanan aksaklığın en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını vurgularken, kullanıcıların işlemlerine sorunsuz şekilde devam edebilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haberler.com
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...

Okul saldırısının planı bilgisayardan çıktı! 11 Nisan'da kaydetmiş
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı

Saldırılar sonrası düğmeye basıldı! Listede onlarca isim var
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar

Çocuklarını okul kapısından değil morgdan aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Maymunu kovmaya çalışırken canından oldu

Maymunu kovarken canından oldu
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı

Şimdi de Mersin! Okulda son anda yakalandı
Kaçak altın üretenlere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaçak altın operasyonu! Tüm mal varlıklarına el konuldu
Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı
Annesini darp eden şahıs tutuklandı

Böyle evlat olmaz olsun! İhbarı alan jandarma hemen harekete geçti
Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu

Munzur Çayı'nda kan donduran görüntü! Ekipler harekete geçti