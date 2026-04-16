Türkiye'nin dev bankasına erişim sorunu! Hesaplara giriş yapılamıyor

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından Akbank’ta sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşandı. Çok sayıda kullanıcı, mobil uygulamaya giriş yaparken hata aldığını belirtti.

“AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?” SORUSU GÜNDEM OLDU

Yaşanan aksaklık sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında “Akbank çöktü mü?” sorusu öne çıktı. Kullanıcılar, mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini ifade etti.

AKBANK’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Akbank’tan yapılan açıklamada, sistemlerde geçici bir teknik sorun yaşandığı belirtildi. Banka, “Sistemlerimizde geçici süreyle teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede işlemlerin kesintisiz şekilde devam etmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

SORUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Yetkililer, yaşanan aksaklığın en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını vurgularken, kullanıcıların işlemlerine sorunsuz şekilde devam edebilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

