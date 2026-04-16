Kadıköy metro istasyonunda intihar girişimi vatandaşlar tarafından engellendi

İstanbul Kadıköy Metro İstasyonu'nda bir kişi raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olay, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Kadıköy Metro İstasyonu'nda bir kişinin raylara atlayarak intihar girişiminde bulunması paniğe neden oldu. Olay, istasyonda bulunan vatandaşların dikkati sayesinde faciaya dönüşmeden önlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi, Kadıköy Metro İstasyonu'nda raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın atladığı sırada trenin istasyona giriş yapmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. Durumu fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
