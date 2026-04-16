Haberler

Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan Gökhan Ertok tutuklandı. Polislik mesleğinden ihraç edilen Ertok, Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi tarafından verildiğini ve Sonel'in karttaki WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve Doku’nun kaybolduktan 13 gün sonra sim kartını yaklaşık 3 saat kullandığı belirlenen ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un jandarma ve savcılıktaki işlemleri sona erdi. Mahkemeye sevk edilen Ertok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"TUNCAY SONEL, VERİLERİN SİLİNMESİNİ EMRETTİ"

Ertok'un savcılıktaki ifadesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Ertok, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü. Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Gülistan Doku

Ertok, SIM kartta herhangi bir veriyi silmediğini belirterek suçlamaları reddetti. Tunceli Adliyesi'nde bulunan Erdoğan Elaldı, Süleyman Önal ve Savaş Gültürk'ün ifade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

OLAY

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (5)

Düşünür:

Valiye dokunulmuyor neden

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Ugur Ayhan:

dönemin valisi ve oğlu noldu

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

kim kime nasıl güvenecek olmayan güven artık ismi ağza alınmayacak seviyeye geldi kimse bu sözlerime kızmasın kendiniz inşa ettiniz bizim bir suçumuz yok

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Karaca Kilicyaldir:

şimdi yaprağı yediniz....hemde damarlı incir yaprağına benzer olandan...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Yılmaz TUTAL:

inşallah, tek duamız budur

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

