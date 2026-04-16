Okul saldırısında katledilen Şuranur'un cenazesinde yürek yakan detay

Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını amcası kıldırdı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınan Şuranur’un cenazesi, Duraklı Camisi’ne getirildi. Tabutuna Türk bayrağı örtülen küçük kız için burada cenaze töreni düzenlendi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Törene Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı aileyi yakınları ve vatandaşlar yalnız bırakmadı.

CENAZE NAMAZINI AMCASI KILDIRDI

İmamın helallik almasının ardından Şuranur Sevgi Kazıcı’nın cenaze namazını amcası Şerif Kazıcı kıldırdı. Duygusal anların yaşandığı törende gözyaşları sel oldu.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Şuranur Sevgi Kazıcı’nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
