Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti

Kahramanmaraş'ta 9 kişiyi öldüren 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin ölmediği iddiası şehri karıştırdı. Çıkan haberlerin ardından okul önünde toplanan kalabalık grup, Emniyet Müdürü'nü sorularıyla sıkıştırdı. Uzun süren tepkilerin ardından Emniyet Müdürü kendi çocuklarının üstüne yemin ederek “4 çocuğum var, onların yüzünü görmeyeyim ki, katil öldü" sözleriyle kalabalığı dağıttı.

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının faili İsa Aras Mersinli’nin ölmediği yönündeki iddialar şehirde gerginliğe neden oldu. Okul önünde toplanan kalabalık, yetkililere tepki gösterdi.

KALABALIK OKUL ÖNÜNDE TOPLANDI

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından çok sayıda kişi okul önünde bir araya geldi. Kalabalık, saldırganın akıbetine ilişkin yetkililerden açıklama talep etti.

EMNİYET MÜDÜRÜNE TEPKİ

Toplanan grup, olay yerine gelen Emniyet Müdürü’nü sorularıyla sıkıştırdı. Gergin anların yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

“KATİL ÖLDÜ” DİYEREK YEMİN ETTİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Emniyet Müdürü, kalabalığı sakinleştirmek için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Müdür, “4 çocuğum var, onların yüzünü görmeyeyim ki, katil öldü” sözleriyle saldırganın hayatını kaybettiğini ifade etti.

GERGİNLİK SON BULDU

Emniyet Müdürü’nün açıklamasının ardından kalabalık önce alkışladı sonra yavaş yavaş dağıldı.

Kaynak: Haberler.com
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım

İşte katliamın büyümesini engelleyen isim: Bıçağı bacağına sapladım
