22 katlı hastanede can pazarı! Mahsur kalan işçileri kurtarma çalışması saatlerce sürdü

Bursa'da 22 katlı özel hastanenin dış cephe camlarını silen 2 işçi, asansör sistemi arıza yapınca 52 metrede mahsur kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin merdivenli itfaiye aracı saatlerce süren operasyonla şahısları kurtardı. Kurtarma operasyonu sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, cadde trafiğe kapatıldı. Kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Akpınar Caddesi üzerinde yer alan 300 yatak kapasiteli 22 katlı özel hastanenin camlarını silen personeller, asansör arıza yapınca mahsur kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Yaklaşık 10.katta mahsur kalan iki personel için zamanla yarış başladı.

52 metrelik merdivenli itfaiye aracının yanı sıra AFAD, 112 ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisler caddeyi çift yönlü trafiğe kapatınca itfaiye ekipleri kurtarma operasyonunu başlattı.

Hava rüzgarlı olduğu için itfaiye merdiveni 52 metredeki asılı kalan asansöre ulaşmakta güçlük çekti. Önce işçilerden birisi kurtarıldı, yarım saat sonra da rüzgarın yaşattığı zorlu şartlara rağmen ikinci kişi de sağ salim kurtarıldı.

İŞÇİLERİN DURUMU İYİ

İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yüzlerce kişi de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
