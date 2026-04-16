Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırılarının ardından bu kez Diyarbakır’da yaşanan silahlı olay endişeyi daha da artırdı. Diyarbakır kalbi olan Dağkapı meydanında bir kişi, eline aldığı uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak çevrede paniğe neden oldu.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, saldırganın kontrolsüz şekilde ateş açması olası bir facianın eşiğine gelindiğini gözler önüne serdi.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Şans eseri olay yerinden geçen polis ekipleri, silahlı şahsa kısa sürede müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken saldırgan gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.