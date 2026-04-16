Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen okul saldırılarına ünlü isimlerden en sert tepki Yeşim Salkım’dan geldi. Ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak sert bir dille eleştirilerde bulunan Salkım, 'üremeyin' çağrısı ve 'ebeveynlik ruhsatı' önerisiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen şiddet olayları Türkiye’yi derinden sarsarken, sanat ve magazin dünyasından da sert tepkiler yükseldi.
ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Konuya dair en dikkat çekici ve tartışma yaratan açıklama ise ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan geldi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda adeta ateş püsküren Salkım, ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak çarpıcı ifadeler kullandı.
"EBEVEYNLİK RUHSATI ÇIKARILMALI"
Yaşanan acı olayların ardından duyduğu öfkeyi gizlemeyen Salkım, çocuk sahibi olmanın sadece biyolojik bir süreç olmadığını belirtti. "Anne babalık yapamayacaksanız, bu sorumluluğu almayın" diyen ünlü isim, çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilememesini sert bir dille eleştirdi. Paylaşımında, "Senin eğitemediğin çocuğu ben sokakta, öğretmenler de okulda eğitmek zorunda değil" diyen Salkım, ebeveynlik için tıpkı ehliyet gibi bir "ruhsat" sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.
“ÜREMEYİN, DAHA AZ SEVİŞİN”
Açıklamalarının dozunu artıran Yeşim Salkım, çocuk yetiştirmenin önemine dikkat çekmek için kullandığı "Üremeyin, daha az sevişin" ifadeleriyle gündeme oturdu. Kedi ve köpeklerin de sokakta doğurduğunu ancak insan ebeveynliğinin çok daha derin bir bilinç gerektirdiğini söyleyen Salkım, "Çocuğunuzu sevemeyecek ve büyütemeyecekseniz bu işin altına girmeyin" diyerek sözlerini noktaladı.
Salkım'ın bu çıkışı, takipçileri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.