Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda meydana gelen okul saldırılarına ünlü isimlerden en sert tepki Yeşim Salkım’dan geldi. Ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak sert bir dille eleştirilerde bulunan Salkım, 'üremeyin' çağrısı ve 'ebeveynlik ruhsatı' önerisiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

  • Yeşim Salkım, ebeveynlik için ehliyet benzeri bir ruhsat sistemi getirilmesini savundu.
  • Yeşim Salkım, çocuk yetiştirme sorumluluğuna dikkat çekmek için 'Üremeyin, daha az sevişin' ifadelerini kullandı.
  • Yeşim Salkım, anne babalık yapamayacak kişilerin çocuk sahibi olmaması gerektiğini belirtti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen şiddet olayları Türkiye’yi derinden sarsarken, sanat ve magazin dünyasından da sert tepkiler yükseldi.

ADETA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Konuya dair en dikkat çekici ve tartışma yaratan açıklama ise ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan geldi. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda adeta ateş püsküren Salkım, ebeveynlik sorumluluğuna vurgu yaparak çarpıcı ifadeler kullandı.

"EBEVEYNLİK RUHSATI ÇIKARILMALI"

Yaşanan acı olayların ardından duyduğu öfkeyi gizlemeyen Salkım, çocuk sahibi olmanın sadece biyolojik bir süreç olmadığını belirtti. "Anne babalık yapamayacaksanız, bu sorumluluğu almayın" diyen ünlü isim, çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilememesini sert bir dille eleştirdi. Paylaşımında, "Senin eğitemediğin çocuğu ben sokakta, öğretmenler de okulda eğitmek zorunda değil" diyen Salkım, ebeveynlik için tıpkı ehliyet gibi bir "ruhsat" sisteminin getirilmesi gerektiğini savundu.

“ÜREMEYİN, DAHA AZ SEVİŞİN”

Açıklamalarının dozunu artıran Yeşim Salkım, çocuk yetiştirmenin önemine dikkat çekmek için kullandığı "Üremeyin, daha az sevişin" ifadeleriyle gündeme oturdu. Kedi ve köpeklerin de sokakta doğurduğunu ancak insan ebeveynliğinin çok daha derin bir bilinç gerektirdiğini söyleyen Salkım, "Çocuğunuzu sevemeyecek ve büyütemeyecekseniz bu işin altına girmeyin" diyerek sözlerini noktaladı.

Salkım'ın bu çıkışı, takipçileri arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (5)

Anıl Kırcı:

Söylediklerinde yanlış birşey yok

Sabır Taşı:

Dogru söylemis cocuk sahibi olmak büyük sorumluluk

Yunus Göktaş:

Her canli dogum yapar ama insanin farki nerde . .

Yunus Göktaş:

Cocuk yapmak icin yapmayin ...

Cafer Aktaş:

Çokta dogru konuşmuş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

