Haberler

Mahalle muhtarı okul saldırısını anlattı: "Öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olay anını anlatan mahalle muhtarı Ökkeş Özen, yaşanan dehşeti ve çocukların yaşadığı korkuyu dile getirdi. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin çocukların üzerine kapandığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında olay yerine ilk gidenler arasında bulunan mahalle muhtarı o anları anlattı. Muhtar Ökkeş Özen, "Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' dedik. Çocuklar da 'Geliyor' diyerek penceren atlıyorlardı. Kötü bir andı" dedi.

Dün merkez Onikişubat ilçesine bağlı Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda olay yerine ilk gidenler arasında yer alan Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, yaşananları anlattı. Silah sesleri üzerine okula gittiğini söyleyen Özen, "Ben muhtarlıktaydım. Silah seslerine koşarak geldik. O anda olanlar olmuş, çocuklarımız yaralanmış" dedi.

"Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı"

Hayatını kaybeden öğretmenin çocukları korumak için üzerine kapandığını söyleyen Özen, "Dikkatimi çeken bir şey oldu. Vefat eden öğretmen çocukların üzerine kapanmıştı. Bir bayan öğretmendi. Ortalık kötüydü, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ben buraya geldiğimde aileler daha gelmemişti. Öğretmenler vardı. Birkaç tane de polis gelmişti" dedi.

Çocukların pencereden atladığını anlatan Özen, "Çocuklar pencereden atlarken 'Atlamayın' dedik. Atlayanın da ayağı kırıldı. Çocuklar da 'Geliyor' diyerek pencereden atlıyorlardı. Kötü bir andı. Allah bir daha milletimize, devletimize, mahallemize yaşatmasın" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

