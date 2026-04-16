200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

İstanbul’da ünlü isimlere uzanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kütüphane ve Terapy adlı mekanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık ifadeleri dosyaya yansıdı.

"KÜTÜPHANE’DE UYUŞTURUCU KULLANILIYORDU"

Soruşturma kapsamında 8 kişinin verdiği ifadelerde, “Kütüphane isimli işletmede uyuşturucu madde kullanılıyordu” şeklindeki beyanlar dikkat çekti. Mekanın sahibi Ali Yaşar Koz ise aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu belirterek iddiaları reddetti ve “Uyuşturucu madde kullanılsaydı bilirdik” dedi.

"KANKA 100-100 BÖLÜŞÜRÜZ"

Soruşturmada, oyuncu Aleyna Bozok ile tutuklu şüpheli Yiğit Macit arasındaki mesajlaşmalar ve para transferleri de incelendi. Yapılan incelemelerde Macit’in Bozok’a 200 bin TL gönderdiği ve mesajında “Kanka 100-100 bölüşürüz” ifadelerini kullandığı belirlendi. Bu yazışmalar, fuhuş iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

"PARASINI ÖDEYECEĞİM, BANA GÜVEN"

Mesaj kayıtlarında ayrıca Macit’in “Parasını ödeyeceğim, bana güven. Kartı ödeyeceğim” şeklinde ifadeler kullandığı, Bozok’un ise ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek kart borcu için destek istediği görüldü.

"KİMSEYLE PARA İÇİN ŞEY YAPMAYACAĞIM"

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; yazışmalar arasında yer alan bir başka mesajda ise Bozok’un, “Çok korkuyorum. Kimseyle para için şey yapmayacağım. Seni mahcup etmek istemiyorum” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Şüpheli Macit’in ise Bozok’a farklı kişilerle görüşmesi için yönlendirme yaptığı iddia edildi. Bozok, savcılık ifadesinde söz konusu para transferlerinin hastalığı nedeniyle yardım amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

TERAPY İŞLETMECİSİNDEN ESRAR İTİRAFI

Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel’in ifadesinde ise esrar kullandığını kabul ettiği öğrenildi. Yüksel, maddeyi Telegram grupları üzerinden temin ettiğini söyledi. Operasyonların ardından işletmede önlemler aldıklarını öne süren Yüksel, aylık gelirinin 28 bin TL olduğunu beyan etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında aralarında mekan işletmecileri, fenomen isimler ve oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, dosyaya giren yeni ifadelerle birlikte incelemeler devam ediyor.

